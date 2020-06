Éric des 12 coups de midi bientôt de retour à la télévision ? Il répond

Vendredi 19 juin, Éric est tombé de son piédestal. Après 199 participations et plus de 921 000 euros de gains, il était devenu le plus grand maître de midi, devançant Christian Quesada et l’attachant Paul. Au moment de quitter le plateau après sept mois de présence quotidienne, le Breton de 45 ans déclarait : "Je n'aime pas trop les chiffres impairs mais il faudra faire avec". Le féru de culture général souhaite-t-il revenir à la télévision ? "Pour l’instant, je vais faire une petite pause médiatique mais je n’exclus pas, un jour, de participer à d’autres émissions de culture générale. (…) C’est dans un coin de ma tête", indique Éric à nos confrères de Gala. Et si l’idée n’est qu’un projet, le Breton sait déjà dans quelle émission il aimerait tenter sa chance. "Je pense que je vais essayer 'Questions pour un champion'", révélait-il dans les colonnes de Télé Star le lundi 22 juin.

Le champion a déjà une petite idée de sa prochaine émission

En attendant, le père de famille prévoit de participer aux masters des 12 coups de midi. Le jeu de la mi-journée de Jean-Luc Reichmann s’apprête en effet à faire s’affronter les plus grands champions des 12 coups de midi lors d’une émission spéciale. Les téléspectateurs peuvent maintenant retrouver à la place d’Eric, Colas, un jeune homme qui ne fait pas forcément (ou encore) l’unanimité du public. "Je note que les histoires se ressemblent un peu parce que je suis arrivé un petit peu au débotté, un petit peu par hasard et lui aussi, je lui souhaite vraiment un très bel avenir et un très beau parcours dans ce jeu", déclarait Eric à son successeur vendredi 19 juin, jour de son élimination des "12 coups de midi".

Par Non Stop People TV