Eric des 12 coups de midi a-t-il repris son travail depuis son élimination ?

En novembre dernier - un mois après l'élimination de Paul dans "Les coups de midi" - Eric a débarqué dans l'émission. Pendant plusieurs mois, le Breton a enchaîné les victoires, soutenu par sa femme et leurs deux filles, Candice et Justine. En avril dernier, il a réalisé un premier record en dépassant Paul au classement des meilleurs maîtres de midi du programme. Dans la foulée, il a fait mieux que la cagnotte de Christian Quesada, avant de le détrôner de sa première place. En effet, le 13 juin dernier, Eric est devenu le plus grand maître de midi de tous les temps. Une consécration pour ce père de famille qui s'était lancé cet objectif dès sa 100e participation.

Le 19 juin dernier, Eric a été éliminé des "12 coups de midi". Après avoir mal répondu à une question portant sur les produits laitiers, le champion a défié Colas, un jeune homme de 28 ans. En répondant correctement à la question qui lui a été posée, ce dernier a battu le maître incontesté de l'émission phare de TF1. Il est LE nouveau maître de midi. "Je lui souhaite vraiment un très bel avenir et un très beau parcours dans ce jeu", déclarait Eric le jour son élimination.

"J'ai repris ma vie"

Pour pouvoir être présent quotidiennement sur le plateau des "12 coups de midi", Eric a dû mettre entre parenthèses son activité de dessinateur-projeteur en bâtiment dans un bureau d'études de Lorient. Après son élimination, le champion a retrouvé son quotidien dans le Finistère, auprès de ses proches. A-t-il pour autant repris son activité professionnelle ? "Je vais redevenir le modeste employé que j'étais", a-t-il confié à Gala. Et de préciser : "J'ai repris ma vie. Je suis pleinement 'réinséré'".

Toujours pour nos confrères, Eric a analysé son élimination. "J'avais une part de soulagement dans le fait de perdre. J'avais atteint mon objectif principal. Je me suis peut-être un peu démobilisé, je suis arrivé à un stade où la lassitude et la fatigue intellectuelle ont pris le pas sur la motivation", disait-il.

Par Clara P