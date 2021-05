Éric Dupond-Moretti fustige Jean-Marie Bigard et ses propos polémiques sur le pass sanitaire

Le passe sanitaire, qui devrait être mis en place à partir du 9 juin en France, continue de diviser les esprits. À tel point que ce samedi 22 mai, une nouvelle manifestation a eu lieu sur la place du Trocadéro, à Paris, rassemblant des anti-vaccins et des anti-pass sanitaire. Parmi eux figurait Jean-Marie Bigard, qui a une nouvelle fois poussé un coup de gueule. "Il a du sang sur les mains, ce mange-mer**", a lancé l'humoriste à l'encontre d'Olivier Véran. Des insultes qui ont vivement fait réagir... Néanmoins, Jean-Marie Bigard ne s'est pas arrêté là. L'époux de Lola Marois s'est exprimé à travers divers médias et a évoqué l'étoile jaune durant la Seconde Guerre mondiale pour la comparer au pass sanitaire. "Je vais guérir tout seul avec mes anticorps, j'ai pas besoin qu'on m'injecte une mer** qui ne va m'apporter que des emmerdements ! Il faut absolument mettre un signe distinctif comme on a fait avec les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale", s'est-il emporté contre le gouvernement, provoquant une vague de colère sur Internet.

"C'EST ATTERRANT"

Ce lundi 24 mai, Éric Dupond-Moretti était convié sur le plateau de "Quotidien" et a fait part de sa fureur concernant les propos de Jean-Marie Bigard, après avoir revu les images. Très emporté, le ministre de la Justice s'est exclamé face à Yann Barthès et son équipe. "On peut comparer la situation qui est la nôtre avec la collaboration... Comment on peut dire ces insanités ?", a-t-il déploré avant de poursuivre en fustigeant le père de Sacha, Jules et Bella : "Comment, quand on est un humoriste qui ne fait plus rire personne, on peut utiliser sa notoriété pour dire des conneries pareilles ? Excusez-moi, mais c'est atterrant !" "Atterrant", a-t-il insisté une seconde fois. Une séquence qui a vivement fait réagir.

Par Solène Sab