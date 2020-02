Eric Dupond-Moretti : Pourquoi les médias le surnomment Acquittator ?

Après le succès de son premier numéro en 2019, "Le grand oral" revient sur France 2 ce mardi 4 février avec de nouveaux talents. Pour cette occasion spéciale, Bill François, qui avait séduit par sa déclaration d'amour à la France, dans l'épreuve finale du concours d'éloquence, remettra son trophée en jeu. Cette émission connaîtra quelques changements par rapport à la toute première. Cette année, le jury sera composé de cinq membres afin d'élire parmi neuf participants, âgés de 11 à 39 ans, le meilleur orateur. Si l’avocat Bertrand Périer et l’ex-avocate devenue humoriste Caroline Vigneaux seront de nouveau de la partie, ils accueilleront pour ce deuxième numéro, un autre membre du barreau, Eric Dupond-Moretti, l'actrice Isabelle Nanty et le réalisateur Kheiron. Eric Dupond-Moretti fait, à de nombreuses reprises, la Une des journaux et des magazines. Les médias l'ont même surnommé "Acquittator" et la raison est toute simple.

Membre du jury du "Grand Oral"

Eric Dupond-Moretti a vu défiler les plus grandes affaires entre ses mains. Il a défendu Nikola Karabatic, Jérôme Kerviel, Abdelkader Merah ou encore Maïtena Biraben. Même si Patrick Balkany l'a renvoyé, il reste une des stars du barreau. En couple depuis 2016 avec la chanteuse Isabelle Boulay, l'avocat est très médiatisé. Il préfère cependant rester discret concernant sa vie privée. Par ailleurs, il est également connu pour un surnom qui en dit long sur son talent : "Acquittator". Il détient un nombre record d’acquittements en cours d'assise et parvient quasiment à chaque fois à convaincre le tribunal. Un chiffre clé illustre à la perfection ce nom donné par les médias. 141 accusés défendus par l’avocat ont été innocentés à l’issue de leur procès. Il est donc plus que qualifié pour faire partie du jury du "Grand Oral".

Par Solène Sab