Eric Naulleau : comment il a rencontré sa femme Veronika (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People pour présenter une toute nouvelle émission dans laquelle elle reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur son actualité. Ainsi, depuis son arrivée sur la chaîne, l'animatrice phare de "C'est mon choix" sur Chérie 25 a reçu Danièle Evenou, Karima Charni, Frank Delay et plus récemment Mario Barravecchia. L'ancien candidat de la première saison de la "Star Academy" est revenu sur la disparition de son papa, révélant de quelle maladie il était atteint, à savoir la maladie de Charcot.

"Je l'ai su six ou huit mois avant, parce que ça a été très, très vite (...) On avait perdu son frère l'année d'avant de cette maladie, qui est génétique. Mon père, ça l'a déclenché apparemment à cause d'une émotion qu'il a eue lors des obsèques de son frère", expliquait-il. Et de poursuivre : "Il avait un peu mal à la gorge comme ça. Je lui ai dit d'aller faire une visite, je pensais que c'était un problème de thyroïde (...) Et il m'appelle (...) il me dit : 'On vient de me dire que j'ai la maladie de mon frère'. C'est un choc. On essaie de ne pas y croire, on fait des contres-visites un peu partout. Mais malheureusement, c'était le bon diagnostic. C'est terrible".

"La Bulgarie a changé ma vie"

Ce lundi 29 mars, Evelyne Thomas reçoit Eric Naulleau dans son émission diffusée sur Non Stop People. Dans un extrait inédit, le chroniqueur revient sur le métier qu'il a exercé en Bulgarie, à savoir professeur. À la base, il lui avait été proposé d'exercer ce premier poste au Nigéria. Mais on lui a déconseillé de venir, à cause d'une "situation terrible" dans le pays.

"J'habitais dans une cité HLM, mais le directeur de l'école m'a emmené là et il m'a dit : 'Vous voyez, c'est là où vous allez habiter'. Ce n'est pas l'appartement qui n'était pas fini, c'était l'immeuble. Il m'a logé à l'hôtel, il m'a laissé là. Le premier soir, je n'avais pas d'argent bulgare, je ne parlais pas bulgare, je ne savais pas où trouver de la nourriture, il n'y avait pas d'eau chaude", raconte-t-il. Et de poursuivre : "Les conditions extérieures n'étaient pas marrantes, mais les gens étaient formidables. Humainement, ça a été deux années extraordinaires". Sur place, Eric Naulleau est tombé amoureux de l'une de ses étudiantes, avec laquelle il avait dix ans d'écart. Cette dernière - prénommée Veronika - est venue en France avec lui. Ils se sont mariés et ont eu deux enfants. Ensemble, ils ont monté une maison d'édition. "On a traduit plusieurs livres. C'était un plaisir de traduire à quatre mains", précise-t-il. Et de conclure : "La Bulgarie a changé ma vie".

