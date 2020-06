Eric Naulleau réagit à la polémique contre Autant en emporte le vent

C'est une décision qui ne fait pas l'unanimité. Cette semaine, HBO a décidé de retirer de son catalogue le film Autant en emporte le vent. Considéré comme l'un des plus grands classiques de l'histoire du cinéma, il ne correspondrait plus à son temps. Sorti en 1939, le film de Victor Fleming serait, selon HBO, vecteur d'une vision raciste de la société. C'est pourquoi la plateforme a décidé de le retirer provisoirement avant de le remettre avec des éléments de mise en contexte. Dans son communiqué, HBO explique que le film "est le produit de son époque et dépeint des préjugés racistes qui étaient communs dans la société américaine". La société mère de HBO qui a recruté Vincent Cassel, WarnerMedia, a également donné son avis en déclarant que maintenir le film "sans explication et dénonciation de cette représentation aurait été irresponsable".

une décision qui fait débat

Cette décision a fait parler dans les médias. À l'heure ou le cinéma se pose la question sur les stéréotypes véhiculés dans le passé ou à l'heure actuelle, le débat fait rage pour savoir s'il faut garder ou non les films qui ne seraient plus dans l'air du temps. Gilles Verdez s'était confié à ce sujet sur Twitter : "Formidable décision à la fois indispensable et symbolique de retirer Autant en emporte le vent des catalogues !!!! Tout ce qui empêche l’évolution des mentalités doit être banni. Ce n’est pas une réécriture de l’Histoire, c’est le début d’une nouvelle Histoire." Contrairement à Éric Naulleau, consterné par l'hommage de Kim Glow à George Floyd, qui ne partage pas du tout le même avis. Sur le plateau de C à vous, il s'est confié sans filtre sur le sujet puisqu'il a qualifié le geste de "méthodes staliniennes" avant d'assurer qu'"avec ce retrait, on vous efface des photos quand vous n'êtes plus dans la ligne".

Par J.F.