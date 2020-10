Eric Naulleau : sa réponse à Pascal Soetens qui l'accuse d'avoir bloqué sa venue dans TPMP

C'est une révélation pour le moins étrange qu'a fait Pascal Soetens ce lundi 5 octobre sur le plateau de "L'instant Deluxe". Il s'est confié sur ses projets du moment, notamment sur sa salle de sport qui n'a pas échappé à la fermeture due aux mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus. "Je vais être très clair avec tout le monde : peu importe s'il y a des sanctions, j'en ai strictement rien à faire. Je vous le dis ouvertement, je ne fermerai pas les salles de sport ! (...) Moi c'est mon business (...) Si je ferme là maintenant, je coule et je vire mon fils car il n'y a plus de salaire !"

Il s'est ensuite confié sur ses projets à la télévision. Très discret depuis quelques mois, il aurait pu être autour de la table des chroniqueurs de Touche Pas à Mon Poste : "Je n'ai jamais eu de nouvelle de Cyril, lorsque je lui ai donné mon contrat, je suis peut-être un peu allé au culot je regrette, ce n'était pas le moment, et puis certains ne voulaient pas que je vienne sur l'émission, j'ai entendu ça".

"cyril décide seul des chroniqueurs"

Et selon lui, son absence est due à un chroniqueur qui aurait bloqué sa venue. "Eric Naulleau, il a dit 'non il faut pas que tu le prennes ce mec-là', je ne sais pas ce qu'il a contre moi, vrai ou faux, c'est ce qui a été dit, je ne sais pas. Moi c'est quelqu'un que j'apprécie, je le trouve très intéressant, j'apprends plein de choses avec lui, je ne sais pas pourquoi (...) Si Cyril Hanouna change d'avis on peut discuter, je vous adore en plus Cyril".

Face à ces déclarations, Eric Naulleau a décidé de réagir et a donné sa version des faits sur Twitter. "Cher Pascal, je ne sais pas d'où vous tenez cette information délirante, mais outre le fait que je n'ai rien contre vous, Cyril décide seul des chroniqueurs de TPMP - ce qui me convient très bien ! Mon plus amical salut sur vous."

Cher Pascal, je ne sais pas d’où vous tenez cette information délirante, mais outre le fait que je n’ai rien contre vous, Cyril décide seul des chroniqueurs de TPMP - ce qui me convient très bien ! Mon plus amical salut sur vous. https://t.co/adaDcJ3QxW — Eric Naulleau (@EricNaulleau) October 4, 2020

Par J.F.