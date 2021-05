Eric Zemmour : accusé d'agressions sexuelles, il reste sur CNews

Eric Zemmour est dans la tourmente. Depuis le 24 avril dernier, plusieurs femmes l'accusent d'agressions sexuelles. Tout a commencé avec le témoignage de Gaëlle Lenfant, une élue de l'opposition au Conseil municipal d'Aix-en-Provence a posté sur son compte Facebook un long message dans lequel elle accuse Eric Zemmour de l'avoir embrassé de force durant les Universités d'été du Parti socialiste. Les faits se sont donc déroulés à la Rochelle, en 2004 ou 2006 : "Je participe à un atelier animé par Jean-Luc Mélenchon (qui était alors au PS et avait fondé le courant auquel je participais). Je m'assois, et environ une demi-heure plus tard, Zemmour arrive. S'assoit sur la chaise devant moi. Me reconnaît, me dit bonjour et me demande ce qu'il a raté. Je lui résume l'intervention. L'atelier se termine, je me lève, il se lève aussi. M'attrape par le cou. Me dit : 'Cette robe te va très bien tu sais ?'. Et m'embrasse. De force".

une décision qui fait débat

Mediapart a ensuite mené l'enquête et le 29 avril, le résultat de cette dernière est tombé. Le média a récolté le témoignage plusieurs femmes qui accusaient le polémiste d'agressions sexuelles.

Selon l'AFP aucune plainte n'aurait encore été déposée. Tous les regards étaient donc tournés vers CNews, chaîne sur laquelle il officie depuis de nombreuses années. En effet, plusieurs internautes se demandaient si l'éditorialiste allait être écarté de l'antenne ou non. L'AFP s'est donc rapproché du groupe Canal+ qui a déclaré qu'Eric Zemmour resterait bien à l'antenne mais a refusé de faire un commentaire.

Par J.F.