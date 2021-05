Eric Zemmour accusé d'agressions sexuelles : Laurent Ruquier prend sa défense

Ce samedi 8 mai, Eric Dussart recevait dans son émission "On refait la télé", Laurent Ruquier. L'animateur de France 2 a accepté de se confier sur l'arrêt de son émission "On n'est pas couché" et sur sa relation avec Catherine Barma, son ancienne productrice. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces dernières ne sont pas au beau fixe. En effet, Laurent Ruquier a proféré de lourdes accusations envers elle. "J'ai quand même fait depuis des émissions avec les équipes, mais sans la productrice sur le plateau, sans jamais la revoir".

Il a ensuite avoué que Catherine Barma lui devait de l'argent : "L'argent qui a été versé par France 2 a été versé sur la société de Catherine Barma, mais il n'y a rien qui ne me soit revenu ! On se croiserait dans la rue, c'est elle qui changerait de trottoir hein ! Ça fait partie des absurdités de ce métier. C'est tellement bizarre du jour au lendemain de ne plus se parler, de ne pas avoir un mot d'explication, ou même un petit merci ou un petit au-revoir".

"La présomption d'innocence (...) elle n'existe plus pour Eric Zemmour"

Dans la suite de l'entretien, Laurent Ruquier s'est confié sur les accusations d'agressions sexuelles dont Eric Zemmour fait l'objet. En effet, plusieurs femmes accusent le polémiste d'avoir abusé d'elles. Une victime a témoigné sur ses réseaux sociaux : "Je me lève, il se lève aussi. M’attrape par le cou. Me dit 'cette robe te va très bien, tu sais ?'. Et m’embrasse. De force. Je me suis trouvée tellement sidérée que je n’ai rien pu faire d’autres que le repousser et m’enfuir en courant. Trembler. Pleurer. Me demander ce que j’avais bien pu faire". Malgré la polémique, CNews - chaîne sur laquelle il officie - a décidé de le garder à l'antenne.

Une décision qui a fait réagir Laurent Ruquier, interrogé sur le sujet par Eric Dussart, il a déclaré : "La présomption d'innocence sur les sujets racistes et tout ça, elle n'existe plus pour Eric Zemmour. Sur le sujet de ces dames qui ne sont pas forcément du même parti que lui, c'est à voir" explique-t-il. Avant de poursuivre :"Il faudra que la justice le prouve donc je trouve ça assez logique que, puisque jusque-là, Canal+ ne l'avait pas sanctionné, ne le fait pas pour des histoires qui ne sont pas prouvées pour le moment" conclut-il.

Par J.F.