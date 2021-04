Eric Zemmour accusé d'agressions sexuelles par plusieurs femmes

Tout a commencé le 24 avril dernier. Gaëlle Lenfant, une élue de l'opposition au Conseil municipal d'Aix-en-Provence a posté sur son compte Facebook un long message dans lequel elle accuse Eric Zemmour de l'avoir embrassé de force durant les Universités d'été du Parti socialiste. Les faits se sont donc déroulés à la Rochelle, en 2004 ou 2006 : "Je participe à un atelier animé par Jean-Luc Mélenchon (qui était alors au PS et avait fondé le courant auquel je participais). Je m'assois, et environ une demi-heure plus tard, Zemmour arrive. S'assoit sur la chaise devant moi. Me reconnaît, me dit bonjour et me demande ce qu'il a raté. Je lui résume l'intervention. L'atelier se termine, je me lève, il se lève aussi. M'attrape par le cou. Me dit : 'Cette robe te va très bien tu sais ?'. Et m'embrasse. De force".

"J'étais tétanisée, sous le choc

Des accusations rapidement démenties par l'entourage d'Eric Zemmour. Ces derniers affirment qu'il n'a "aucun souvenir de cette scène et dénonce une affaire politique qui sort au moment où chacun sait qu'il y a des velléités autour de lui".

Mediapart a mené son enquête et le résultat a été dévoilé ce jeudi 29 avril. Ils ont publié les témoignages de plusieurs femmes qui accusent elles aussi Eric Zemmour de violences sexuelle. Parmi elles, Aurore Van Opstal, journaliste et autrice belge. Elle raconte que lors d'un rendez-vous dans un café, le journaliste lui a "caressé le genou avec sa main sous la table" et "serait remonté à l'entrejambe". Une scène qui l'a bouleversé : J'étais tétanisée, sous le choc. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait, surtout que mon père était à côté de nous".

Une autre journaliste a témoigné, mais sous couvert d'anonymat. Également dans un café, Eric Zemmour l'aurait embrassé de force : "lI n'arrêtait pas de me draguer (...) iI s'est penché et m'a embrassée. Il a mis sa langue et tout". Contacté par Mediapart, Eric Zemmour n'a pas souhaité répondre.

Par J.F.