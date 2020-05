Eric Zemmour agressé : Eric Naulleau vole à son secours

Une histoire choquante... Eric Zemmour a été agressé, insulté et menacé dans les rues de Paris. L'agresseur s'est vanté et a partagé une vidéo de cette scène sur son compte Snapchat. Cette vidéo scandaleuse a été relayée sur Twitter et a suscité un tollé de réactions de la part de tous, amis et opposants idéologiques du polémiste... Selon le Figaro, où travaille également Eric Zemmour, cette agression s'est déroulée jeudi 30 avril dans le quartier des Grands magasins à Paris. Heureusement, cette histoire ne retombera pas dans le silence. Le parquet de Paris a révélé à l'AFP qu'une enquête pour "violences" et "menaces" avait été ouverte et que la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) était en charge des investigations. Après cette annonce, Eric Naulleau a volé au secours de son grand ami et s'est exprimé en direct par vidéo sur Cnews, ce samedi 2 mai.

"C'est du terrorisme miniature"

Interrogé par Julien Pasquet, Eric Naulleau a dans un premier temps confié : "J'ai aussi été victime de ce genre d'incident.". Il a par la suite expliqué qu'il avait reçu, sur les réseaux sociaux "une demi-douzaine de menaces d'agressions physiques et de mort" après avoir apporté son soutien à son acolyte "de Zemmour et Naulleau". Il a poursuivi : "Tout ça fait partie d'une routine à laquelle ni Zemmour, ni moi, on ne prête beaucoup d'attention. Là, le fait nouveau, c'est que ce pauvre type filme son méfait et ensuite s'en vante sur les réseaux sociaux.". Pour Eric Naulleau, il faut sévir "avant qu'un autre drame n'arrive. C'est Zemmour aujourd'hui et ce sera d'autres demain, c'est maintenant qu'il faut marquer le coup et rappeler quelles sont les limites de la démocratie.". Même s'il ne partage pas les opinions du polémiste, le présentateur de "De quoi j'me mêle", a conclu : "Le débat ne peut, dans mon esprit, jamais prendre la forme de l'insulte et de l'agression physique. C'est du terrorisme miniature.".

Eric Naulleau : « Avec l'agression d'Eric Zemmour, le fait nouveau c'est que ce pauvre type filme son méfait et s'en vante sur les réseaux sociaux. Il faut marquer le coup avant qu'un drame n'arrive. » #IntegraleWE pic.twitter.com/qncfMeLNZc — CNEWS (@CNEWS) May 2, 2020

Par Solène Sab