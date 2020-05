Éric Zemmour balance sur Jean-Luc Mélenchon après son agression (exclu vidéo)

Le 30 avril dernier, Éric Zemmour était agressé en pleine rue. Le chroniqueur de "Face à l’info" sur Cnews était victime de violentes insultes. Une agression qui a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Celle-ci a rapidement fait le tour de la Toile et a provoqué un véritable buzz, anonymes comme politiques s’exprimant sur cette affaire. Si l’agresseur de l’écrivain a été mis en garde à vue et sera jugé en septembre, Éric Zemmour assure aller bien. "J’ai malheureusement l’habitude de ce genre (d’agressions ndlr)", confie-t-il sur Non Stop People. "Ça m’arrive régulièrement. Je suis souvent agressé, insulté, menacé mais rarement filmé", explique-t-il. Questionné sur les nombreux messages de soutien reçus après son agression, Éric Zemmour révèle que toute la classe politique s’est manifestée "exceptée La France Insoumise". "Ça fait plaisir. Il reste certaines valeurs dans la société française", commente l’acolyte d’Éric Naulleau.

Le journaliste a reçu le soutien de quasiment toute la classe politique

"Il y a eu des gens très divers et des gens qui en ont profité pour me cracher dessus une fois de plus ou des gens qui ont brillé par leur silence comme Jean-Luc Mélenchon", continue Éric Zemmour qui précise d'ailleurs "bien le connaître". "Je suis malheureusement habitué, on s’habitue à tout", ajoute ensuite le polémiste quant à cette agression précisant être devenu plus méfiant. Ainsi quand il sort de chez lui, il garde en tête l’éventualité d’une violente prise à partie. "Mais je veux je veux continuer à vivre normalement au grand dam de mes enfants", insiste le chroniqueur dans "Face aux médias". Qu’en est-il de l’idée d’avoir un garde du corps ? "Beaucoup de gens me pressent d’en prendre un", répond le journaliste politique.

Retrouvez l'interview exclusive d'Eric Zemmour ce mercredi 27 mai à 18h30 dans "Face aux médias" sur Non Stop People.

Propos exclusifs. Ne peuvent être repris sans la mention Non Stop People.

Par Ambre L