Eric Zemmour : Christine Kelly bouleversée par les images de son agression

C'est une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis le 30 avril dernier. Les images montrent Eric Zemmour se faire insulter et menacer en pleine rue par un individu qui le filme avec son téléphone. L'auteur présumé de l'agression a ensuite diffusé la vidéo sur Snapchat. Alors que le parquet de Paris a décidé d'ouvrir une enquête pour "violences" et "menaces", plusieurs personnalités politiques ou médiatiques ont apporté leur soutien au polémiste, parmi lesquelles Marlène Schiappa et Eric Naulleau.

Lundi 4 mai, Eric Zemmour est revenu sur son agression lors de son passage dans "Face à l'info" sur CNews. "Je pense que ces islamo-racailles, c'est comme ça que (son agresseur) les appelle, sont le bras armé d'une guerre de civilisation sur notre sol, d'un djihad permanent qui pourchasse les infidèles. Ça arrive tout le temps, tous les jours, depuis des décennies, à des millions de Français qui sont agressés, menacés, volés, violés pour certaines jeunes femmes et même parfois tués par ces islamo-racailles", a-t-il dit. Il a aussi fait savoir qu''il s'était longuement entretenu par téléphone avec Emmanuel Macron après son agression.

Une vidéo qu'elle juge "violente"

Dans son émission "Ce soir chez Baba" qu'il anime quotidiennement sur C8, Cyril Hanouna est revenu sur cette affaire lundi 4 mai avec sa bande de chroniqueurs. Le présentateur a voulu savoir si ces derniers soutenaient ou non l'éditorialiste. Si Eric Naulleau a une nouvelle fois apporté tout son soutien à celui qu'il considère comme son ami, Christine Kelly n'a pu cacher son émotion.

"Lorsque j'ai vu cette vidéo dès jeudi soir, j'ai été touchée parce qu'on sent qu'il y a une fuite, une poursuite, qu'il y a des mots très violents, des mots très durs et on se dit : 'Est-ce qu'il mérite ça ?' Au nom de quoi on peut aller là ?' a-t-elle commencé. Et de poursuivre : "Bien sûr, il n'y a pas eu d'atteintes physiques, sauf s'il y a eu crachats bien sûr, comme il l'a dit lui-même (...) On voit Eric Zemmour partir la tête baissée, on se dit ça aurait pu être moi, ça aurait pu être une autre fille, quelqu'un d'autre. Donc forcément, cette vidéo est violente et elle fait mal".

Par Non Stop People TV