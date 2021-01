Eric Zemmour : Christine Kelly en dit plus sur leur relation hors antenne (Exclu vidéo)

Chaque mercredi, Jacques Sanchez reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur son actualité, mais aussi sur sa vie intime. Ce mercredi 27 janvier, le présentateur a recueilli les confidences de Christine Kelly, la présentatrice de "Face à l'info" sur CNews. L'occasion pour elle de revenir sur le succès du programme, lancé le 14 octobre 2019 sur la chaîne.

Près d'un million de téléspectateurs sont au rendez-vous tous les soirs pour suivre le débat du jour. Comment vit-elle ce succès ? "Je sais que les gens ne viennent pas pour moi. Je sens que les gens viennent pour le débat, la différence, la bienveillance, pour la hauteur de vue sur l'actualité, pas pour moi. En revanche, ils ont envie d'avoir un autre regard sur l'actualité, l'information, la société (...) La société devrait ressembler à cette émission, c'est-à-dire débattre sans se battre, discuter sans se disputer (...) On peut exprimer ses idées en se respectant les uns les autres (...) À la fin de l'émission, je pense que les gens se disent : 'J'ai appris quelque chose, je réfléchis sur tel sujet, je vois la vie et la société différemment'".

"On est là pour être au service du public"

Quand l'émission s'arrête, Christine Kelly et les chroniqueurs débattent encore. "Et ça, c'est bon signe", dit-elle. "On discute encore dans les coulisses (...) On forme une sorte de famille où on se respecte (...) c'est vrai qu'à la fin de l'émission, on se remet tous en question, pour reprendre les armes le lendemain".

Avec Eric Zemmour et les autres intervenants de l'émission, la journaliste échange beaucoup. "On se dit tout. On a compris qu'on est là pour être au service du public, apprendre des choses aux téléspectateurs (...) On écoute, on débat et ensuite, on peut donner son avis", conclut-elle.

