Eric Zemmour : Christophe Barbier le compare à un "prophète" et analyse son succès (Exclu vidéo)

Christophe Barbier fait l'actualité avec la sortie d'un tout nouveau projet. En effet, le 20 janvier dernier, l'éditorialiste a dévoilé "Les tyrannies de l'épidémie", un livre dans lequel il analyse les conséquences de la crise sanitaire actuelle sur nos libertés. Ce mercredi 24 février, il est l'invité de Jacques Sanchez dans son émission "Face aux médias" diffusée sur Non Stop People. Dans un extrait inédit, le journaliste parle d'Eric Zemmour, avec lequel il a déjà débattu il y a presque une vingtaine d'années.

Dans un premier temps, il répond à la question suivante : Eric Zemmour peut-il être candidat à la présidence de la République ? "Il peut être candidat, mais il ne peut pas être élu", répond Christophe Barbier. Et de poursuivre : "Il connaît bien la politique, et il sait que, du jour au lendemain, quand on est candidat, on ouvre le capot, ses armoires, ses tiroirs, les gens viennent voir sous votre lit, dans votre compte en banque. Vous devez être transparent. Je pense qu'il a une conception de sa vie privée, de ses vraies passions dans la vie, assez intenses, pour ne pas se risquer à ce genre de petit jeu. Il sait bien que quand on est candidat à la présidentielle, on est passé au lance-flammes. Et je pense qu'il n'a pas envie de ça. En revanche, il pourra être tenté de participer à une aventure politique comme il a failli le faire dans le sillage de Marion Maréchal, et je pense qu'il aurait tort".

"Ses supporters forment une sorte de secte"

Dans la suite de l'entretien, Christophe Barbier analyse le succès d'Eric Zemmour dans l'émission "Face à l'info" présentée par Christine Kelly sur CNews. Selon lui, deux raisons priment. "D'abord, sur une grande partie des angoisses d'Eric Zemmour, sur beaucoup de ses alertes, la réalité lui a donné plutôt raison. Je dis plutôt, parce que je pense qu'à la fin, il aura tort. Il prévoit un cataclysme, un grand affrontement entre les confessions, les peuples, je n'y crois pas. Mais c'est vrai que vu comme ça se dégrade sur divers fronts - je pense à l'immigration, à l'Islamisation - les gens se disent : 'Eric Zemmour l'a dit depuis longtemps'. Je pense qu'il se trompe sur le pronostic final, mais sur le chemin, il avait vu juste", explique-t-il.

Et de poursuivre : "Les supporters d'Eric Zemmour forment une sorte de secte. Ils ne mettent plus en compétition ce qu'ils entendent. Ils ne se disent pas : 'Tiens, il dit ça, mais je vais écouter d'autres voix'. On écoute la parole du prophète Eric Zemmour. Lui-même d'ailleurs se retrouve un petit peu prisonnier de ses fidèles. C'est à dire qu'il ne peut plus changer d'avis. À l'époque, quand je débattais avec lui, il lui arrivait de dire : 'Tu as raison, je me suis trompé' (...) Aujourd'hui, ce n'est plus possible, il est bunkerisé parce que c'est un système et dans ce système, il y a Eric Zemmour et tous ses amis, une France de l'inquiétude du déclassement social, de l'inquiétude de la disparition d'une certaine culture chrétienne, blanche (...) Ces gens-là sont désespérés, parce qu'ils voudraient que ça dure (...) Eric Zemmour veut accompagner, par une culture, par ses lumières, une France mourante".

