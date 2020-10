Eric Zemmour : Eric Naulleau évoque sa relation avec le polémiste (Exclu vidéo)

La rentrée dernière, Eric Naulleau a repris son siège de chroniqueur dans "Balance ton post", une émission de débat présentée par Cyril Hanouna chaque jeudi sur C8. Dans une interview qu'il avait donnée à Ouest-France juste avant le retour de l'émission sur les écrans, Eric Naulleau avait donné son avis sur ce qui distingue "Balance ton post" des autres émissions de débats. "Déjà, le ton Cyril Hanouna. Il a une manière très personnelle d'animer. Puis je pense que les téléspectateurs veulent des opinions différentes, des éclairages différents et BTP, c'est la promesse de les obtenir", disait-il.

Son actualité est aussi marquée par la sortie de son tout premier livre baptisé "Ruse". Un projet qu'il a expliqué dans un entretien à Télé-Loisirs. "Cette histoire me trottait dans la tête depuis longtemps, mais, en plus de l'admiration que j'ai pour les grands romanciers, la télé a sans doute retardé mon passage à l'acte. Préparer sérieusement des émissions, ça prend du temps et j’avais tendance à me cantonner dans ce rôle de critique. Mes défenses sont pourtant tombées, et la part de défi l’a emporté : moi qui ai tant écrit sur les livres des autres, inversons un peu les rôles !"

"Il applique une grille idéologique"

Invité de Jacques Sanchez dans son émission "Face aux médias", Eric Naulleau a parlé d'Eric Zemmour. Dans un premier temps, le présentateur a voulu savoir quelles sont leurs relations aujourd'hui. "Excellentes. C'est un ami, un ami qui n'est pas un frère de pensée", a-t-il confié. Est-ce que ses derniers débordements le surprennent encore ? "Non, ça ne me surprend pas parce qu'il pousse la logique de sa grille idéologique. Il applique une grille idéologique à tout ce qu'il voit, à tout ce qu'il lit. Ça ne m'étonne pas. J'en parle avec lui, sur le plateau", a-t-il répondu.

Eric Naulleau a poursuivi son propos en révélant s'il lui arrivait parfois de raisonner Eric Zemmour après une polémique. "Non, je discute sur le fond de l'affaire, sur les idées (...) On a le même amour de la littérature, ça nous rapproche (...) Ce qui nous rapproche, c'est qu'on a beaucoup de respect l'un pour l'autre", a-t-il dit.

Par Non Stop People TV