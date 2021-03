Eric Zemmour : Eric Naulleau revient sur leur duo dans On n'est pas couché (Exclu vidéo)

Eric Naulleau est l'invité d'Evelyne Thomas ce lundi 29 mars dans son émission diffusée sur Non Stop People. Dans un premier extrait, le présentateur de "Balance ton post" sur C8 raconte ces deux années qu'il a passées en Bulgarie en tant que professeur. "J'habitais dans une cité HLM, mais le directeur de l'école m'a emmené là et il m'a dit : 'Vous voyez, c'est là où vous allez habiter'. Ce n'est pas l'appartement qui n'était pas fini, c'était l'immeuble. Il m'a logé à l'hôtel, il m'a laissé là. Le premier soir, je n'avais pas d'argent bulgare, je ne parlais pas bulgare, je ne savais pas où trouver de la nourriture, il n'y avait pas d'eau chaude", raconte-t-il.

Et de poursuivre : "Les conditions extérieures n'étaient pas marrantes, mais les gens étaient formidables. Humainement, ça a été deux années extraordinaires". Sur place, Eric Naulleau est tombé amoureux de l'une de ses étudiantes, avec laquelle il avait dix ans d'écart. Cette dernière - prénommée Veronika - est venue en France avec lui. Ils se sont mariés et ont eu deux enfants. Ensemble, ils ont monté une maison d'édition. "On a traduit plusieurs livres. C'était un plaisir de traduire à quatre mains", précise-t-il. Et de conclure : "La Bulgarie a changé ma vie".

"Il y a eu une amitié immédiate"

Dans un second extrait, Eric Naulleau revient sur sa collaboration avec Eric Zemmour, de 2007 à 2011, dans l'émission "On n'est pas couché" présentée par Laurent Ruquier sur France 2. "Le couple Zemmour et Naulleau s'est formé sur le plateau même. Je ne l'avais jamais vu de ma vie. Si, je l'avais aperçu une fois en rendant visite au Figaro pour une raison qui m'échappe (...) Donc, le couple s'est formé. Ensuite, il y a plusieurs évolutions. On était censé incarner un pôle de droite et un pôle de gauche qui s'opposent. On a bien compris - sans se le dire - que c'était quand même plus intéressant de se liguer contre l'invité - c'est-à-dire de l'attaquer un à droite, un à gauche", commence-t-il.

Et de poursuivre : "Humainement, je me suis tout de suite très bien entendu avec lui. Il y a eu une amitié immédiate, une estime réciproque (...) Et puis ensuite, j'ai demandé à Laurent Ruquier pourquoi on ne commencerait pas l'émission, parce qu'au début, on intervenait en début d'émission. Ça a changé un peu la couleur de l'émission. On a peu réinventé la chronique, car il n'y en avait pas à charge". A-t-il des regrets vis-à-vis de certains invités qu'il a pu malmener avec Eric Zemmour dans l'émission ? "Non, mais je pense que si vous revoyez l'intégralité des émissions, vous verriez que j'ai passé 75% de mon temps à dire du bien de ce qui m'était proposé (...) Le buzz est pervers car internet retient les clashs", répond-il.

