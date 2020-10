Eric Zemmour et ses propos sur les mineurs isolés : le comité d’éthique de Canal+ saisi

Mardi 29 septembre 2020, Eric Zemmour a tenu des propos chocs concernant les mineurs isolés dans l’émission "Face à l’info" sur CNews. Le polémiste, qui écopait d’une amende de 10 000 euros pour "injure et provocation à la haine" quatre jours plus tôt, a déclaré : "Il faut que ces jeunes ne viennent plus parce qu’ils n’ont rien à faire ici”. Eric Zemmour a ensuite ajouté que les mineurs isolés étaient "tous" des "voleurs, assassins, violeurs". Face à ces propos, l’animatrice Christine Kelly a tenu à se dédouaner expliquant qu'elle lui laissait la "responsabilité de ses propos". L’avis d’Eric Zemmour sur les mineurs isolés a engendré une plainte de l’association SOS Racisme et de multiples signalements au CSA.

Eric Zemmour a-t-il encore sa place sur CNews ?

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "provocation à la haine raciale" et "injures publiques à caractère raciste". La rédaction de CNews, quant à elle, a publié un communiqué dans la foulée. "Nous, journalistes de Cnews, ne sommes pas Éric Zemmour. Nous sommes une rédaction. À ce titre, par l’intermédiaire de la société des rédacteurs, nous condamnons avec la plus grande fermeté les propos tenus par Éric Zemmour sur notre antenne", peut-on lire. Cette affaire est visiblement loin d’être terminée. Selon nos confrères du "Parisien", le comité d'éthique de Canal+ a été saisi et va auditionner l’animatrice Christine Kelly mais aussi le directeur de CNews Serge Nedjar, sans oublier la société des rédacteurs. Le but étant de déterminer si Eric Zemmour a encore sa place au sein de l’émission "Face à l’info", diffusée à une heure de grande écoute entre 19h et 20h.

Par Matilde A.