Eric Zemmour flingue Aïssa Maïga et la traite de "raciste"

Le sacre de Roman Polanski, le départ d'Adèle Haenel, la fuite de Florence Foresti... tant d'évènements qui ont fait entrer la 45e cérémonie des César dans l'histoire des soirées de remises de prix. Au lendemain de cette soirée riche en rebondissements, les polémiques sont toujours grandement présentes. Et c'est maintenant au tour d'Aïssa Maïga d'en prendre pour son grade. Durant la soirée de remise de prix, l'actrice a en effet livré une tirade sur le racisme dans le cinéma français et a ironisé sur le fait qu'elle comptait le nombre de Noirs présents dans la salle...



Si les internautes ont simplement relevé le fait que sa blague n'était pas drôle, Eric Zemmour lui, s'est dit choqué par les propos de la comédienne. Le célèbre polémiste est en effet revenu sur sa déclaration sur plateau de l'émission "Face à l'info" sur CNews, ce lundi 2 mars 2020 : "C'est ce qu'a dit cette jeune femme, elle compte les Noirs ! On en est là maintenant ! Donc dans l'équipe de France de foot, on va compter les Blancs ? Ça va être intéressant ! Et c'est ces gens-là qui donnent des leçons d'antiracisme !" a-t-il lâché avec agacement.

Eric Zemmour demande des statistiques ethniques

L'ancien chroniqueur de l'émission "On n'est pas couché" s'est fait reprendre par Christine Kelly, également présente sur le plateau : "Ils ont tort sur le fond ? En quoi Aïssa Maïga est raciste ?" s'est interrogée la journaliste. "Ce n'est pas qu'ils ont tort, ce sont des racistes ! C'est simple, il faut le dire clairement ! Quand on est à compter les Noirs et les Blancs, et bien excusez-moi, mais là, qu'est-ce qu'on est ? Qu'est-ce qu'on compte ? La couleur de peau !" a répondu Eric Zemmour en s'indignant face à la question de la journaliste. Dans ce cas-là, il faut faire les statistiques, ethniques, catégoriser les gens selon la couleur de peau..." a-t-il ensuite déclaré en expliquant "comprendre l'actrice" mais ne pas "vouloir entendre ce genre de discours".

Par E.S.