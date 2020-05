Éric Zemmour : Hapsatou Sy s'étonne des réactions à son agression et le tacle

Jeudi 30 avril, Éric Zemmour s’est fait agresser en pleine rue par un homme qui l’a injurié et d’après ses dires, lui a craché dessus. Une agression qui a agité la Toile et les médias. Deux semaines après, Hapsatou Sy qui s’était violemment clashée avec le polémiste a décidé de réagir dans un long message vidéo posté sur sa page YouTube. "A ceux qui me diront que c'est pour le buzz ou que je devrais opposer le silence, je dis non ! Il est loin d'être un plaisir d'évoquer le nom de cette personne qui incite à la haine à longueur de journée. Mais je pense que le silence n'a jamais servi aucune lutte. Après plus d'un millier de messages, je pense légitime de m'exprimer", écrit la jeune maman de deux enfants sous sa vidéo de près de 15 minutes.

"Je fais cette story que je n’avais pas forcément envie de faire mais je le fais car j’en ai marre que dès qu’il y a une affaire avec Éric Zemmour, je reçois des pluies d’injures de sa petite armée qui considère que je suis l’une des raisons de ses soucis, il est le seul responsable de ses soucis", explique-t-elle également en ouverture de sa vidéo. "Ce qui me choque et m’indigne, c’est cette indignation sélective qui consisterait à dire que l’agression d’Éric Zemmour est plus grave que celles des autres (…)", indique la compagne de Vincent Cerutti. "Éric Zemmour est pour moi quelqu’un qui incite à la haine. Là, il a pour moi la définition et les conséquences de ce que c’est que l’incitation à la haine", continue un peu plus loin Hapsatou Sy.

L’animatrice pas du tout solidaire du polémiste

"Lorsque j’ai eu affaire à Éric Zemmour, j’ai compris sa stratégie. J’ai compris qu’en fait il sait qu’il a une armée qu’il manipule à travers ses mots, ses agressions verbales. Ce que nous a montré cette agression, c’est qu’il y a deux poids, deux mesures", déclare l’animatrice qui évoque notamment l’échange téléphonique entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour.

Quant à sa situation personnelle, Hapsatou Sy en profite pour mettre les choses au clair. "Je ne suis pas finie, je continue de travailler, je lance plein de projets, j’ai une société, j’offre des revenus complémentaires à plus de 700 femmes, je ne suis pas à la rue", indique-t-elle révélant au passage qu’elle continue d’être harcelée un an et demi après son clash avec Eric Zemmour. "En conclusion, je me demande où est la justice des hommes. On récompense la haine, on offre des émissions, on paye très cher ces personnes (…). Qu’est-ce que c’est que ce monde qui ne tourne pas rond, où en est-on arrivé ?", finit Hapsatou Sy qui ajoute qu’elle reviendra en vidéo pour montrer quel genre de messages insultants elle reçoit.

Par Ambre L