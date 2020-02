Éric Zemmour "inaccessible" : ce que Christophe Barbier lui reproche (exclu vidéo)

On ne peut pas plaire à tout le monde. Un adage qui s’applique parfaitement bien à Éric Zemmour. L’écrivain fait régulièrement la Une des médias pour ses propos jugés parfois polémiques. On ne compte plus les fois où le chroniqueur a été poursuivi en justice. Invité de "Face aux médias" sur Non Stop People, Christophe Barbier s’est longuement exprimé sur Éric Zemmour.

"C’est un personnage. Moi j’ai débattu avec lui, j’ai créé "Ca se dispute" il y a longtemps maintenant sur ITélé. […] Il a une cohérence de pensée, il a une culture, il un courage et il a un style. Donc évidemment tout ce qu’aiment les médias donc il y a beaucoup d’interlocuteurs qui y vont parfois en se disant, je vais me payer Zemmour. Parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Souvent, en se disant 'je vais renforcer mon argumentation en la frottant à celle d’Éric Zemmour'. Ces débats deviennent intéressants parce que c’est le choc de deux constructions intellectuelles", déclare-t-il dans un premier temps.

Une attitude dont raffolent les médias

Mais après ces quelques fleurs jetées au polémiste, l’éditorialiste politique de BFMTV se fait beaucoup plus sévère. "Le problème d’Éric Zemmour, c’est qu’il est devenu inaccessible à l’argumentation de l’autre. C’est-à-dire qu’il ne changera jamais sa façon de penser même s’il a écouté l’autre. Son autre problème, ce sont les raccourcis. Il fait des raccourcis historiques ou de raisonnements où d’un seul coup, ses supporters disent ‘ah bah oui il a raison’ mais si on refait le raisonnement, on s’aperçoit qu’il a sauté des étapes et là il est fragile. Moi, c’est ce que je lui reproche : c’est de procéder par raccourci et de ne pas assez s’enrichir de l’argumentation des autres", indique Christophe Barbier.

Par Ambre L