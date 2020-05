Éric Zemmour : "Je ne suis pas un Français de souche" (exclu vidéo)

Éric Zemmour accorde rarement des interviews aux médias. Pour "Face aux médias", l’émission de Jacques Sanchez diffusée sur Non Stop People, le journaliste politique a fait une exception. Le chroniqueur de Christine Kelly dans "Face à l’info" sur CNews s’est longuement livré sur sa manière de penser. Ainsi, l’écrivain a expliqué que "la défense de ses idées passait avant son statut professionnel", lui qui s’est fait virer de nombreuses radios et chaînes de télévision comme il le rappelle sur Non Stop People. "Je ne fais pas de concessions", avoue-t-il pour expliquer de tels changements. "Je vous assure que je n’ai jamais l’impression d’aller trop loin, je pense que la réalité va plus loin que moi", continue plus loin Éric Zemmour qui précise ensuite "penser tout ce qu’il dit". "Et je dis la même chose en privé", souligne le journaliste politique.

"Dites-vous depuis toujours la même chose" demande alors Jacques Sanchez ? "J’ai eu un père Gaulliste donc moi je jouais à l’antigaulliste", répond Eric Zemmour. "J’ai vraiment basculé dans les années 88-89, les années Rocard avec l’histoire du voile à Creil. J’ai compris que ce qu’on nous avait vendu comme modèle était en train de mourir", explique-t-il. "Moi mes parents viennent d’Algérie, comme je dis toujours ‘je ne suis pas un Français de souche’, (…), je ne prétends pas être Français depuis 1000 ans, simplement j’ai appris les codes de cette assimilation à la française et je croyais que tout le monde marchait comme moi", indique le polémiste. "J’ai compris en 89 que ça ne marchait pas comme moi et qu’au contraire, on était dans un système qui allait désintégrer le pays", ajoute Éric Zemmour. "J’ai tout reconsidéré alors", déclare-t-il.

Retrouvez l'interview exclusive d'Eric Zemmour ce mercredi 27 mai à 18h30 dans "Face aux médias" sur Non Stop People.

