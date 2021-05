Eric Zemmour : Laurent Ruquier prêt à retravailler avec lui ? Il répond

Les polémiques s’enchainement pour Eric Zemmour, qui est accusé d’agressions sexuelles depuis quelques semaines. Mais malgré tout, CNews a pris la décision de maintenir Eric Zemmour sur son antenne. Face à cette décision, Laurent Ruquier, qui a pris la défense de son ancien chroniqueur dans On n’est pas couché, a révélé dans TPMP ce lundi 10 mai s’il était prêt à retravailler avec Eric Zemmour malgré les polémiques : "Moi je lui ai donné la parole cinq ans. Je signale que ça fait dix ans que je ne lui donne plus la parole. Il est temps de passer à autre chose, en ce qui me concerne. Moi je ne lui donnerais plus la parole aujourd'hui, je l'ai fait. C'est pas à moi de décider si d'autres doivent lui donner la parole ou pas. Ça ne me choque pas plus que ça parce que j'ai toujours été pour la pluralité des opinions".

"évidemment que je lui redonnerai pas la parole"

Laurent Ruquier a ensuite expliqué à Cyril Hanouna pourquoi il s’était séparé d’Eric Zemmour à l’époque dans ONPC : "Au bout de cinq ans moi j'en avais assez, parce que j'avais pas envie de faire campagne, c'est la raison pour laquelle je me suis séparé de Zemmour, en 2011, un an avant 2012, j'avais pas envie d'avoir Eric Zemmour pendant la campagne présidentielle, ça a été mon choix, pas celui de Catherine Barma. Cette séparation, c'est moi, c'est mon choix. Aujourd'hui , évidemment que je lui redonnerai pas la parole, l'inviter pour un livre c'est pas interdit, mais comme chroniqueur non, moi j'ai fait mon temps".

Par Alexia Felix