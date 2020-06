Eric Zemmour menacé de mort et insulté après la diffusion de son numéro de téléphone

Les ennuis poursuivent Eric Zemmour. Après s'être fait agresser en pleine rue à Paris fin avril, l’éditorialiste continue d'être sous les menaces et insultes. Tandis que la vidéo de son agression qui avait fait le tour de la Toile, avait à l'origine été diffusée sur Snapchat, c'est sur ce même réseau social qu'Eric Zemmour a vu son numéro de téléphone personnel partagé par un individu, selon Valeurs Actuelles. Depuis, l’éditorialiste a été ciblé par "une centaine de messages à caractère injurieux et violents ces trois derniers jours".

"Nous ne lâcherons rien"

Face à ces nouvelles menaces, Eric Zemmour a décidé de porter plainte ce lundi 15 juin en saisissant son avocat, Maitre Olivier Pardo. Auprès du magazine, l'avocat assure qu'il s'agit d'"insultes d'une vulgarité sans nom, émaillés de menaces de mort sur lui et sur sa famille". "Nous ne lâcherons rien", ajoute l'avocat qui a également été visé par des menaces de mort par téléphone à son cabinet, le 2 juin dernier. Lors de la manifestation pour dénoncer les violences policières et contre le racisme ce samedi 13 juin, Eric Zemmour a aussi fait l'objet "de chants injurieux" à Paris, a rapporté Le Figaro. A la suite de son agression en avril, une enquête pour "violences" et "menaces" a été ouverte par le parquet de Paris le 2 mai. En soutien, Eric Zemmour avait notamment reçu un appel d'Emmanuel Macron et de plusieurs politiques. "Il y a eu des gens très divers et des gens qui en ont profité pour me cracher dessus une fois de plus ou des gens qui ont brillé par leur silence comme Jean-Luc Mélenchon", avait-il assuré dans "Face aux médias" sur Non Stop People.

Par Marie Merlet