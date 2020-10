Eric Zemmour positif au covid-19 ? L'éditorialiste symptomatique

Ce mercredi 7 octobre, la journaliste Christine Kelly a fait une révélation on ne peut plus étrange. En plein direct, elle a eu une information de Canal + informant d'une suspicion de covid-19 dans l'équipe. En effet, Eric Zemmour n'était pas physiquement présent sur le plateau. En début d'émission, Christine Kelly annonçait : "Bonsoir à Eric Zemmour qui est exceptionnellement ce soir un peu loin et en même temps proche par FaceTime. Vous n'avez pas pu être là, mais vous êtes là quand même".

Afin de ne pas prendre de risque et pour respecter les mesures sanitaires, elle a annoncé que toute l'équipe allait être mise en quarantaine. "Je voudrais annoncer à tous nos téléspectateurs qu’on apprend à l’instant qu’il y a une suspicion de cas de Covid au sein de l’équipe de Face à l’Info. La direction générale vient de m’informer à l’instant, qu’en vertu des règles sanitaires, nous sommes tous les cinq mis en septaine. On vous tient au courant de la suite. Soyez prudents, faites attention à vous".

"J'ai un peu de fièvre"

Le Parisien donne quelques détails et annonce qu'Eric Zemmour qui a récemment fait polémique après des propos déplacés sur les mineurs isolés, s'est senti fiévreux, a tel point qu'il a dû enregistrer son émission "Zemmour et Naulleau" depuis une loge. La présentatrice Anaïs Bouton déclare : "Eric Zemmour est symptomatique. Et en attendant le résultat de son test… bah, on fera l'émission comme on pourra". L'éditorialiste donne ensuite quelques nouvelles : "Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire symptomatique… Mais j'ai un peu de fièvre, donc voilà. Ce n'est pas extraordinaire, non plus."

Par J.F.