Eric Zemmour : sa mise au point après ses propos sur les mineurs isolés

Il n'en est pas à sa première polémique, mais la dernière en date a particulièrement choqué. Ce mardi 29 septembre, Eric Zemmour a eu des propos pour le moins déplacés concernant les mineurs isolés dans l'émission Face à l'info. Il les a qualifiés de "voleurs", d'"assassins" et de "violeurs". "Il faut que tous ces jeunes, comme le reste de l’immigration, ne viennent plus, parce qu’ils n’ont rien à faire ici. Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c’est tout ce qu’ils sont". Christine Kelly, la journaliste qui anime le débat avait alors tenté de modérer ses propos. Mais c'était sans compter sur la pugnacité d'Eric Zemmour : "Vous, vous pensez à ces enfants qui sont en souffrance. Moi, je pense aux femmes qui sont violées par ces gens-là, je pense aux hommes qui sont assassinés par ces gens-là, aux Français qui sont trop brutalisés et traumatisés par ces gamins-là. Il faut arrêter cela. Il faut penser aux Français avant les autres" avait renchéri le polémiste.

"c'est moi qui suis honni"

Depuis cette sortie, les réactions se font nombreuses. L'association SOS Racisme a porté plainte et CNews s'est désolidarisée de ses propos, comme elle l'a annoncé dans un communiqué.

Eric Zemmour a tenu à mettre les choses au clair ce jeudi 2 octobre dans Face à l'info sur CNews. "Je n'ai jamais prétendu incarner autre chose que mon point de vue. Mes propos n'engagent que moi. C'est moi qui suis honni, c'est moi qui suis critiqué, c'est moi qui suis attaqué en justice, ce n'est ni la rédaction de CNews, ni d'autres personnes. Je sais ce que c'est que la responsabilité". Il a ensuite ajouté : "Quand une féministe prétend que tous les hommes hétérosexuels sont violeurs, personne ne s'émeut", avant de conclure : "Je n'ai absolument rien changé de ce que j'ai dit mardi. Je le redirai aujourd'hui et demain".

Par J.F.