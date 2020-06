Éric Zemmour : Sa théorie sur les Verts et l'islam affole Twitter

Les Français attendaient avec impatience cette nouvelle élection municipale. Reporté à cause de la crise du coronavirus, le deuxième tour a pu se tenir, plus de trois mois après le premier. Et les résultats étaient vivement attendus, notamment du côté du Havre, où Édouard Philippe, l'actuel Premier ministre, essayait de regagner sa place de maire. Mais l'autre résultat qui a fait parler, est celui de Lyon. Les écologistes ont à la fois remporté la mairie et la métropole, une première ! Les listes emmenées par Gregory Doucet ont gagné sept des neufs arrondissements. Celui-ci devient donc maire de la ville et succède à Gérard Collomb. Il s'est d'ailleurs dit bien décidé à faire de la ville "une référence" environnementale.

#Commeparhasard

Alors que cette vague verte a largement été saluée par les Français sur les réseaux sociaux, elle en laisse certains perplexes. C'est le cas notamment d'Éric Zemmour. Interrogé par Christine Kelly ce lundi 29 juin dans "Face à l'info" sur CNews, il n'a pas mâché ses mots : "Les Verts sont des multi-culturalistes assumés, les Verts sont des immigrationistes assumés, des sans-frontiéristes assumés… Ils pensent qu’ils ont le souci de la nation française comme de la dernière éolienne.”

Mais l'éditorialiste menacé de mort, est allé encore plus loin, développant alors sa propre théorie du complot. Selon lui, "Le vert des Verts correspond, comme par hasard, au vert de l’islam. Il y a une alliance composite entre tous ces gens qui sont derrière le vote Vert". Des propos qui ont énormément fait réagir sur la Toile, notamment le député européen David Cormand qui a ironisé : "Ah bah mince... Moi qui pensais que le vert des Verts correspondait, comme par hasard, au vert de Hulk…#CommeParHasard".

Ah bas mince... Moi qui pensait que le vert des Verts correspondait, comme par hasard, au vert de Hulk... #CommeParHasard https://t.co/rzE5ABPff9 — David Cormand (@DavidCormand) June 29, 2020

Par J.F.