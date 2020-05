Éric Zemmour s’attaque à Laurent Ruquier qu’il juge "sectaire" (exclu vidéo)

De 2006 à 2011, Éric Zemmour a fait les beaux jours de l’émission "On n’est pas couché" présentée sur France 2 par Laurent Ruquier. Le polémiste et son acolyte – devenu depuis un de ses plus grands amis – Éric Naulleau décryptaient et critiquaient l’actualité politique et culturelle chaque samedi soir. Invité de "Face aux médias", le chroniqueur qui officie maintenant sur Cnews revient sur cette époque. "J’ai appris en marchant (…) J’ai accepté très vite, ça m’amusait, ça m’intéressait, je sentais chez Laurent Ruquier et Catherine Barma à l’époque, depuis ça a changé, une grande liberté", explique-t-il. "Ils étaient ouverts, ils n’étaient pas devenus sectaires, ils le sont devenus après", continue Éric Zemmour, qui s'est fait récemment agressé. Si à l’époque, l’heure était à l’entente, la relation entre Laurent Ruquier et l’écrivain est loin d’être au beau fixe aujourd’hui.

"Il n’a pas tenu sa parole"

"Laurent Ruquier, je ne suis plus en contact avec lui, depuis longtemps", avoue Éric Zemmour. "Je n’ai pas du tout apprécié ce qu’il m’a fait pour la sortie de mon dernier livre où il m’avait promis de m’inviter et où il n’a pas tenu sa parole", explique le chroniqueur de Christine Kelly. "Je trouve cela assez médiocre de sa part surtout que je crois avoir contribué un petit peu au succès de cette émission qui a duré 15 ans. (…) Je crois que j’y suis un peu pour quelque chose", indique encore le journaliste politique sur Non Stop People. "Enfin bon, je ne compte pas sur la reconnaissance des gens donc l’ingratitude humaine fait partie de mon logiciel, je le sais", conclut Éric Zemmour sur le volet Laurent Ruquier. Il a été annoncé ily a quelques semaines qu’"On ‘est pas couché" ne reviendrait pas sur France 2 à la rentrée prochaine.

Retrouvez l'interview exclusive d'Eric Zemmour ce mercredi 27 mai à 18h30 dans "Face aux médias" sur Non Stop People.

Propos exclusifs. Ne peuvent être repris sans la mention Non Stop People.

Par Ambre L