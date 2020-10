Eric Zemmour s'en prend à l’ancienne porte-parole Sibeth Ndiaye

Depuis le début de la crise sanitaire, le gouvernement ne cesse de recevoir des critiques sur sa gestion. Après un déconfinement jugé trop rapide par François Hollande dans C à vous, Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi 28 octobre un nouveau confinement "au moins jusqu'au 1er décembre" pour faire face à la progression de l'épidémie de Covid-19. Avant l'allocution du chef d'Etat, Eric Zemmour a fustigé dans Face à l'info sur CNews, la gestion de la crise sanitaire par l’ancien gouvernement d’Édouard Philippe il y a quelques mois.

"Elle s’est moquée de nous"

"Leur stratégie s’est retournée contre eux. C’est-à-dire qu’ils ont joué la stratégie de la peur avec, Jérôme Salomon tous les soirs, celui qui était surnommé le croquemort et qui venait donner le nombre de morts, tous les soirs", a assuré le polémiste de nouveau renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris suite à une plainte déposée par Hapsatou Sy en 2018. Eric Zemmour s'est alors souvenu des incompréhensions entre l'état de la situation et le discours du gouvernement qui avait au départ indiqué "de ne pas mettre de masque". "C’est quand même le grand moment de cette histoire, avec la porte-parole qui nous disait : 'Moi je suis comme les Français', en gros :’Je suis stupide, je ne sais pas mettre un masque’. Entre parenthèses, quand on met un masque aujourd’hui on sait à quel point elle s’est moquée de nous, c’est incroyable, il n'y a rien de plus simple", a lancé Eric Zemmour envers l’ancienne porte-parole Sibeth Ndiaye.

Par Marie Merlet