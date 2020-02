Eric Zemmour : Son échange très tendu avec Jack Lang sur la langue arabe

Mardi 25 février, Jack Lang est venu présenter son dernier livre, "La langue arabe, trésor de France" sur le plateau de CNEWS. Face à lui un certain Eric Zemmour, dont l'opinion différait évidemment. Très vite, le ton est d'ailleurs monté. L'ancien ministre de la Culture et de l'Education nationale prône la reconnaissance de la langue arabe en France : "Une grande partie du savoir de l'Antiquité passait par les Grecs ou par les Hébreux" a-t-il d'ailleurs débuté avant d'être coupé par Eric Zemmour, "Depuis 20 ans on nous apprend une erreur". Opposés sur la question les deux hommes ont poursuivi leur échange tendu jusqu'à ce que Jack Lang menace de quitter le plateau : "Ecoutez, laissez notre ami achever l'émission, arrêtons-là ! Vous m'invitez pour parler d'un livre, je n'ai pas envie d'entendre vos fausses leçons d'Histoire".

L'atmosphère était tendue entre Jack Lang et Eric Zemmour

L'ancien ministre continue, "C'est votre fanatisme qui l'emporte sur tout, votre obscurantisme qui domine la raison". Si l'émission animée par Christine Kelly s'est poursuivie, la tension est restée palpable. Eric Zemmour a même accusé Jack Lang de faire le jeu des extrémistes : "En parlant de l'arabe comme vous le faites, vous êtes l'idiot utile des Frères musulmans. Ils essaient de réarabiser pour réislamiser". L'ancien ministre qui est finalement resté sur le plateau lui a alors répondu : "C'est vous l'agent de l'islamisation. Vous voulez laisser l'apprentissage de l'arabe entre les mains de propagandistes et de manipulateurs alors que je souhaite que l'enseignement des langues se fasse à l'intérieur de l'école".

Par Non Stop People TV