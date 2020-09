Éric Zemmour : son point de vue polémique sur l'affaire Danièle Obono

Le magazine Valeurs Actuelles n'en est pas à sa première polémique. Après une guerre avec Yann Barthès, le journal fait une nouvelle fois parler de lui depuis vendredi 28 août. Et pour cause, une fiction de sept pages a été publiée dans laquelle la députée La France Insoumise Danièle Obono est représentée en tant qu'esclave et "expérimente la responsabilité des Africains dans les horreurs de l'esclavage". Évidemment, cela a vivement choqué et cette dernière n'a pas tardé à réagir dénonçant, sur BFM TV, une "insulte à ses ancêtres, sa famille et à la République". Elle a ensuite ajouté que selon elle, la publication est "une souillure qui ne s'effacera pas" et "est l'aboutissement d'un acharnement médiatique". Sur Twitter, elle avait pointé du doigt, quelques heures après la publication "une merde raciste dans un torchon. L'extrême droite, odieuse, bête et cruelle. Bref, égale à elle-même".

"on a le devoir de la combattre"

Les réactions sont extrêmement nombreuses depuis vendredi. Ce lundi 31 août, l'émission Face à l'info sur Cnews est revenue sur la polémique. L'occasion pour Eric Zemmour de donner un avis pour le moins polémique. Il a déclaré que Danièle Obono venait "pleurer parce qu'on se moque d'elle dans un journal, dans une fiction". Avant de s'interroger : "J’ai vu Madame Obono organiser des réunions interdites aux blancs. Où a-t-elle vu la République là-dedans ? J’ai vu Madame Obono dire tout son amour pour Mohammed Merah. On a le droit de se moquer de Madame Obono, mais on a le devoir de la combattre !". Il conclut ensuite en déclarant que pour lui, "c'est la même discussion. Madame Obono n’est pas Louis XIV. On a le droit de se moquer de tout le monde en France".

Par J.F.