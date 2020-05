Eric Zemmour : son tacle à Marlène Schiappa en lien avec le coronavirus

Du lundi au jeudi à 19h, Christine Kelly est aux commandes de l’émission "Face à l’info" sur CNews. Durant une heure, la journaliste s’entoure de différents éditorialistes et journalistes pour prendre de la hauteur sur l’actualité et ainsi décrypter, commenter et analyser l’information nationale et internationale. Ce lundi 18 mai 2020, Éric Zemmour qui est un intervenant régulier dans l’émission était donc fidèle à son poste pour, encore une fois, s’exprimer sur le coronavirus. Toujours prêt à adresser quelques tacles, le polémiste s’est une nouvelle fois attaqué à Marlène Schiappa.

En février dernier, c’est justement sur le plateau de "Face à l’info" que la Secrétaire d’État chargé(e) de l’Égalité entre les femmes et les hommes et le journaliste avaient débattu au sujet des discriminations. Un échange houleux qui avait beaucoup fait réagir les internautes notamment à cause de la gêne de la femme politique face au célèbre polémiste de 61 ans.

Eric Zemmour se paie à nouveau Marlène Schiappa

Quatre mois après lui avoir cloué le bec en direct, Éric Zemmour se paie à nouveau Marlène Schiappa. Christine Kelly a en effet ouvert l’émission de ce lundi 18 mai avec un sujet sur le profil des victimes du coronavirus : "Cette épidémie est très intéressante sur le plan sociologique, presque anthropologique ! On a vu que les vieux Européens sont beaucoup plus touchés que les jeunes Africains, on a aussi vu que l’Est de l’Europe s’en sortait beaucoup mieux que l’Ouest de l’Europe" a déclaré Eric Zemmour

"Et il y a un clivage, un critère dont personne ne parle, on préfère le cacher et on va voir pourquoi… c’est que les hommes sont beaucoup plus victimes que les femmes de cette maladie. On a 55 % de morts masculins. On a, dans les victimes graves, 73 % d’hommes. Et ça personne n’en parle !" a-t-il ensuite lancé.

Au cours de son analyse sur les dégâts humains causés par le Covid-19, Éric Zemmour a alors adressé un clin d’œil ironique à Marlène Schiappa : "Je m’étonne que Marlène Schiappa qui est quand même chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes ne se scandalise pas de cette inégalité, de cette discrimination. Ce virus est discriminatoire ! Je propose quelque chose d’abord que l’on attaque ce virus en justice pour incitation à la discrimination et deuxièmement je propose de rétablir l’égalité donc je ne vois qu’une seule solution, la plus efficace c’est de tuer des femmes en plus !" a-t-il dit avant de préciser qu’il plaisantait.

Par E.S.