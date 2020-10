Eric Zemmour : SOS Racisme porte plainte après ses propos sur les mineurs isolés

Le 25 septembre dernier, Eric Zemmour écopait d'une amende de 10 000 euros pour "injure et provocation à la haine". Mais il semblerait que cette punition ne lui ait pas servi de leçon. En effet, sur le plateau de C News ce mardi 29 septembre, le polémiste a eu des propos particulièrement déplacés envers les mineurs isolés. "Il faut que ces jeunes ne viennent plus parce qu’ils n’ont rien à faire ici” a-t-il déclaré. Il a ensuite refusé de modérer ses propos en insistant bien sur le fait qu'il faisait une généralité "Tous, tous, tous" a ajouté Eric Zemmour. Christine Kelly lui lance alors : "Vous, vous pensez aux enfants”, ce à quoi l'ancien collègue d'Eric Naulleau rétorque : "Moi, je pense aux femmes qui sont violées par ces gens-là, aux hommes qui sont assassinés par ces gens-là, aux Français qui sont trop brutalisés et traumatisés par ces gamins-là. Il faut penser aux Français avant les autres".

"j'assume mes propos"

Face à ces commentaires, Christine Kelly a tenu à se dédouaner expliquant qu'elle lui laissait la "responsabilité de ses propos". Eric Zemmour ne s'est pas démonté pour autant et a poursuivi : "Vous savez, j’assume toujours mes propos, et parfois ça me coûte cher."

Et ces propos, Eric Zemmour, récemment agressé en pleine rue, devra bel et bien les assumer puisque l'association SOS Racisme a annoncé qu'elle portait plainte. Elle vient de poster un communiqué dans lequel elle espère qu'en plus "du cas de Zemmour, soit étudiée avec sérieux la responsabilité de CNews, une chaîne qui, pour des raisons mercantiles et potentiellement idéologiques, a choisi de mettre à disposition d’un ultra raciste un espace quasi-quotidien de déversement de haine.”

Les propos tenus par Éric Zemmour sont graves et indignes. C’est un abject et méprisable appel à la haine. Qui abime notre pays.



Je les condamne de la façon la plus ferme.



Que @CNEWS prenne désormais ses responsabilités. Cela suffit. https://t.co/Ef9XEao8CU — Hugues Renson (@huguesrenson) September 30, 2020

Par J.F.