On est en direct : cet invité de Laurent Ruquier qui ne fait pas l'unanimité

En octobre 2016, Kim Kardashian a été victime d'un terrible braquage. En vacances à Paris à l'occasion de la Fashion Week, elle séjournait dans un hôtel de luxe près de la place de la Madeleine. Mais lors de la soirée du 2 octobre, tout bascule. Cinq braqueurs, déguisés en policier s'introduisent chez elle. Après l'avoir séquestré pendant de longues minutes, ils repartent avec un butin estimé à plusieurs millions d'euros, dont la bague de mariage de la jeune femme. Une affaire dont Kim Kardashian a mis plusieurs mois à se remettre. Les cinq braqueurs ont rapidement été interpellés. L'un d'entre eux s'appelle Yunice Abbas. En attendant son procès, il a souhaité donné sa version des faits dans le livre "J'ai séquestré Kim Kardashian".

un choix qui ne plaît pas aux internautes

Il était invité ce samedi 6 février sur le plateau de "On est en direct". Une interview assez lunaire qui n'a pas visiblement pas convaincu les internautes. Le braqueur revient sur cette soirée, avouant face à Laurent Ruquier qu'il ne connaissait pas du tout la star avant d'ajouter : "Je ne l’ai pas attaquée directement (…) elle n’a jamais été allongée dans la baignoire".

Un entretien qui a suscité beaucoup de réactions sur Twitter : "C’était déjà vraiment un choix discutable d'inviter ce braqueur pour qu'il fasse sa promo mais surtout malsain de faire ami-ami avec…", "Le braqueur présumé de Kim Kardashian fait la promo de son bouquin en toute détente en attendant son procès", "Le service public nous propose une interview d’un braqueur relâché par la justice et toute son équipe le plus naturellement possible comme si le jugement avait été prononcé ! "

Par J.F.