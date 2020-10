On est en direct : l'émission de Laurent Ruquier s'adapte au couvre-feu

Afin de limiter la propagation du coronavirus, de nouvelles mesures ont été annoncées par Emmanuel Macron ce mercredi 14 octobre. A partir de samedi, en Île-de-France et dans huit métropoles, un couvre-feu sera mis en place entre 21 heures et 6 heures. Conséquence, les restaurants, les cinémas ou encore les théâtres devront fermer à 21h "pour au moins quatre semaines". De leur côté, certaines émissions de télévision sont également impactées. En direct et diffusé en soirée, "TPMP" va ainsi s'adapter à cette nouvelle contrainte. "A priori à partir de lundi, il ne devait plus y avoir de public, les personnes qui viennent nous voir n'habitent pas toutes à côté du studio et à 21 heures il faut être chez soi. On est en train de trouver des solutions pour que le public puisse venir. Peut-être qu'on enregistrera avec un petit délai, d'une heure, pour terminer à 20 heures l'enregistrement et TPMP durera jusqu'à 21h15 comme tous les soirs, le public pourra venir et A prendre ou à laisser continuera", a expliqué Cyril Hanouna ce mercredi en plateau.

"On est en direct" s'adapte et change de nom

Dans le même cas, l'émission "On est en direct", diffusée le samedi soir en deuxième partie de soirée sur France 2, va être enregistrée avec un peu d'avance pour respecter le couvre-feu, a indiqué le co-producteur Philippe Thuillier auprès de Télé-Loisirs. "Nous conservons la vingtaine de spectateurs présents dans le public, qui respectaient déjà les mesures sanitaires imposées. La ligne éditoriale de l’émission reste inchangée. Notre mot d’ordre est de continuer à soutenir la culture et les spectacles qui sont à l’affiche à Paris mais aussi en tournée dans toute la France. Et dans cette période compliquée, nous essaierons aussi d’offrir des moments de divertissement et d’humour à notre public", a-t-il expliqué sur l'émission qui se nommera "On est presque en direct" pour faire référence à la situation.





Par Marie Merlet