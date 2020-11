Estelle Denis : après une remarque sexiste, elle vire Raymond Domenech de son plateau

L'équipe de chroniqueurs débattait autour des déclarations d'Amandine Henry, la deuxième joueuse la mieux payée de la planète à l'encontre de l'entraîneur de l'équipe de France féminine, Corinne Diacre. Dans une interview accordée à Canal+, la capitaine des Bleues avait déclaré : "Je sais que je prends un risque, si je ne le fais pas moi, qui va le faire." Avant de poursuivre : "Après la Coupe du monde, la coach avait voulu faire des entretiens individuels, je lui avais dit lors de cet entretien que je n’avais pas été épanouie à 100% durant le Mondial. Sportivement mais aussi humainement, car j’ai vu des filles pleurer dans leur chambre. Moi aussi, ça m’est arrivé. C’était le chaos total. (...) Est ce que je pense que la relation de confiance est rompue entre la coach et l'équipe ? Malheureusement, oui. C'est le ressenti de la majorité de l'équipe. Certaines filles n'osent pas parler. Il y a de la crainte... Je les comprends."

Raymond Domenech mis "sur le banc"

Des propos qui ont choqué Raymond Domenech, et ce dernier l'a fait savoir. "Les sélections n'ont pas lieu avant fin-novembre. Elles vont être qualifiées pour l'Euro. Elle aura fait ce qu'on lui demande : son travail. On dit qu'il y a des relations tendues avec les joueuses mais qu'est-ce qu'on demande ? D'abord des résultats. Après si ça plaît pas à quelques-unes, elles feraient mieux d'arrêter, c'est pas un problème. La virer maintenant, ça veut dire que ce sont les joueuses qui décident" a déclaré le compagnon d'Estelle Denis.

Mais ce n'est pas tout. Il a ensuite ajouté : "On croyait que la femme était l'avenir de l'homme. Mais dans le football on se rend compte finalement qu'elles peuvent être aussi connes que les hommes (...) En politique c'est pareil (...) Elles réagissent comme les mecs, même pire". Une déclaration qui n'a pas fait rire Estelle Denis, qui lui a alors demandé de quitter le plateau en allant "sur le banc".

Par J.F.