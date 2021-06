Euro 2021 : Guy Carlier décroche un billet quotidien à la radio

La carrière de Guy Carlier à la radio a débuté au milieu des années 1990. À cette époque, il se fait connaître par les messages humoristiques laissés, chaque matin, sur le répondeur d'une émission de Jean-Luc Delarue. Plus tard, Guy Carlier devient chroniqueur radio sur France Inter, puis RTL avant de rejoindre les rangs d'Europe 1. Malgré ses problèmes de santé, Guy Carlier continue sa carrière sur les ondes mais aussi sur les planches. Son one-man show est d'ailleurs, pour lui, un moyen d'évoquer la boulimie dont il souffre. Guy Carlier a pu soigner ce mal qu'est la boulimie grâce au nutritionniste Jean-Michel Cohen. "Jean-Michel Cohen m'a sauvé la vie", confiait le journaliste sur le plateau du "Morandini Live" (CNews et Non Stop People), en 2019. Après avoir passé neuf mois dans une clinique et après avoir eu recours à un bypass et à une sleeve, le père du Youtubeur Carlito (du duo McFly & Carlito) est rapidement passé de 251 à 94 kilos. Soit une impressionnante perte de poids de 157 kilos.

Guy Carlier rejoint la matinale de Sud Radio

Si les planches lui ont permis d'évoquer sa maladie, la radio reste son premier amour. Raison pour laquelle, en 2018, Guy Carlier retrouve la bande des "Grosses Têtes" de Laurent Ruquier sur RTL. Guy Carlier fera son retour sur les ondes à l'occasion de l'Euro 2021. Comme le révèle le journaliste média Thierry Moreau sur Twitter ce jeudi 3 juin 2021, "il proposera un billet quotidien dans la matinale de Sud Radio tous les jours à 7h40 du 7 juin au 11 juillet à l’occasion de l’Euro de foot". La matinale de Sud Radio est présentée par Cécile de Ménibus et Patrick Roger.



L’excellent Guy Carlier revient en radio. Il proposera un billet quotidien dans la matinale de @SudRadio tous les jours à 7h40 du 7 juin au 11 juillet à l’occasion de l’Euro de foot. Hâte de l’écouter à nouveau quotidiennement!@cecile2menibus @PatrickRogerE — Thierry Moreau (@ThierryMoreauTM) June 3, 2021

Par Matilde A.