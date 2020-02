Europe 1 fragilisé : Denis Olivennes explique sa baisse d’audience (exclu vidéo)

Après six ans de baisses d’audiences et de déboires, Europe 1 semble enfin sortir la tête de l’eau. En novembre et en décembre 2019, la station a retrouvé son niveau d’il y a un an avec environ 6% de Français qui l’écoutent chaque jour selon la dernier sondage Médiamétrie. Une amélioration qui ne permet pas de revenir cependant aux chiffres d’antan. Invité de "Face aux médias", Denis Olivennes qui fut le patron de la station entre 2010 et 2018, évoque les mauvaises audiences d’Europe 1. Comment explique-t-il cette descente aux enfers ? "Une radio, c’est fragile. C’est trois moments : la matinale, l’après-midi ce que les Américains appellent le drive time et la fin de matinée. Avec ces trois audiences, vous avez 90% de l’audience d’une station" explique l’homme d’affaire qui estime que tout peut s’effondrer "quand vous avez l’un de ses pôles très affaiblis". "Cela a été le cas avec le départ de Laurent Ruquier" indique-t-il à titre d’exemple.

Le départ de Laurent Ruquier, un élément déclencheur

Interrogé sur le départ de l’animateur pour RTL, Denis Olivennes révèle que "Laurent Ruquier avait un rêve d’enfance, celui d’être aux "Grosses Têtes". "Les Grosses Têtes" se sont libérées, il y a été." "Impossible de le retenir, il était déterminé dans son choix et cela faisait onze ans qu’il était là. C’est la vie mais c’est vrai que ça plus le départ de Jean-Marc Morandini, on a eu une conjonction de départs qui ont déstabilisé Europe 1", ajoute le compagnon d’Inès de La Fressange. Quant à son plus grand regret comme ancien patron de Lagardère Active (dont fait partie Europe 1), Denis Olivennes évoque justement la station. "Etre parti d’Europe 1 sans l’avoir redressé après l’avoir redressé d’abord puis sans l’avoir remonté, c’est un échec à mes yeux", avoue-t-il. A voir si Europe 1 va confirmer l’essai niveau audiences en ce début d’année 2020.

