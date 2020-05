Eurovision 2020 : la prestation de Stéphane Bern critiquée par les internautes

Il y a quelques semaines, le comité d'organisation de l'Eurovision annonçait que le concours était annulé pour cette année. À cause de la crise sanitaire actuelle, il est évidemment impossible de rassembler autant de personnes, venant des quatre coins de l'Europe. Mais pour pallier au manque du concours, l'Union européenne de Radio-Télévision a mis au point une version confinée du programme, Eurovision : Europe shine a light. Les candidats avaient enregistré leur chanson et cette dernière était diffusée en direct et soumis au vote des téléspectateurs et des professionnels de la chanson. L'émission était présentée par Stéphane Bern, accompagné de Bilal Hassani et de la chanteuse Marie Myriam.

"tais-toi un peu"

Mais il semblerait que la présentation de Stéphane Bern, qui a récemment pris une grande décision pour sa carrière, n'ait pas plu aux internautes. D'habitude très apprécié des téléspectateurs et des Français en général, l'animateur emblématique a agacé hier soir. En effet, les internautes lui ont reproché le fait de trop parler pendant les chansons et de tout commenter. "Ils ont un look pas possible quand même", "ah oui, vous adorez ?", "La danse, le clip, tout est génial…" a-t-on pu entendre pendant la prestation du duo russe.

Les internautes, rapidement agacés ont évidemment réagi sur les réseaux sociaux. "On a que des extraits des chansons et Stéphane Bern parle dessus, quel enfer", "Stéphane Bern parle tranquillement sur les extraits de chanson...", "Un peu de silence s’il vous plaît, Stéphane Bern, Bilal et Marie Myriam ! On n’entend rien", "Stephane Bern ... tais-toi un peu, surtout quand ca chante !".

À édition exceptionnelle, ouverture exceptionnelle et pleine d'émotion avec #JohnnyLogan et tous les Eurofans.#Eurovision pic.twitter.com/4UrJ0HFHUR — Eurovision France (@EurovisionF2) May 16, 2020

Ok la fausse Eurovision c’est encore pire que d’habitude... Stéphane Bern parle tranquillement sur les extraits de chanson... @France2tv — Francois Pichard (@tchuntfr) May 16, 2020

Oh bah c'est bien l'#Eurovision, on a que des extraits des chansons et Stéphane Bern parle dessus, quel enfer... C'est pas sensé être une émission musicale ? — Camden (@CamdenSq) May 16, 2020

Par J.F.