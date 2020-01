Eurovision 2020 : Tom Leeb représentant de la France ? La réponse est tombée

Qui pour succéder à Bilal Hassani ? Pour la prochaine édition de l’Eurovision et contrairement à l’Eurovision 2019, les Français n’ont pas eu leur mot à dire dans la sélection de leur représentant. L’année dernière, la compétition "Destination Eurovision" avait permis au public de sélectionner un chanteur parmi plusieurs candidats. Cette année, c’est le groupe France Télévisions qui s’est chargé de choisir celui ou celle qui chanterait pour défendre le drapeau tricolore. Le 10 janvier dernier, nos confrères du Parisien affirmaient que France TV avait choisi son champion. Le quotidien avançait alors qu’un certain Tom Leeb avait été sélectionné.

Le titre défendu bientôt révélé

Un artiste dont le nom n’est pas inconnu. Premièrement, il s’agit du fils de Michel Leeb et donc du frère de Fanny Leeb, chanteuse révélée dans "The Voice". À 30 ans, Tom Leeb est également un comédien passé dans la série « Sous le soleil ». Il fait également partie du duo humoristique baptisé Kévin et Tom, au côté de Kévin Lévy. La rumeur lancée par Le Parisien attendait confirmation.

Et après quatre jours de spéculations, la réponse de France TV est tombée. Ce mardi 14 janvier, le service public a révélé sur Twitter que Tom Leeb représenterait bel et bien l’Hexagone durant l’Eurovision 2020. "Nous sommes fiers de vous annoncer que Tom Leeb défendra nos couleurs au prochain concours de l’Eurovision", peut-on lire. Le concours sera diffusé sur France 2 le 16 mai prochain mais le titre que défendra Tom Leeb n’est pas encore terminé comme le note BFMTV. La chanson sera dévoilée "plus tard", selon Alexandra Redde-Amiel, directrice des divertissements et variétés de France Télévisions.

#Eurovision2020

Nous sommes fiers de vous annoncer que #TomLeeb défendra nos couleurs au prochain concours de l’Eurovision diffusé le 16 mai sur @france2tv !

RT pour l’encourager pic.twitter.com/QGMrQtJJ7E — Eurovision France (@EurovisionF2) January 14, 2020

Par Laura C-M