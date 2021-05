Eurovision 2021 : le test anti-drogue du chanteur italien dévoilé, Barbara Pravi s'exprime

Ce samedi 22 mai, France 2 diffusait l'édition 2021 du concours de l'Eurovision. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette année était particulièrement suivie. Et pour cause, Barbara Pravi représentait la France et la jeune femme de 28 ans était favorite des bookmakers. Et ces derniers ne s'étaient pas trompés ! En effet, avec son titre "Voilà", elle a réussi à se hisser à la deuxième place du classement, ce qui n'était pas arrivé depuis 30 ans !

Mais le concours a été marqué par une polémique. C'est l'Italie qui a remporté le titre avec le groupe de hard rock Måneskin. Mais le chanteur Damiano David a été accusé de prendre de la cocaïne en plein direct.

"Jamais je n’aurais accepté la première place de la loose"

Une polémique qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et face à l'ampleur de la polémique, le chanteur a accepté de se confronter à un test de dépistage anti-drogue. Et ce lundi 24 mai en fin d'après-midi, le résultat est tombé. L'Union Européenne de Radio-Télévision (UER) a annoncé dans un communiqué : "Aucune consommation de drogue n'a eu lieu (...) et nous considérons que l'affaire est close" avant de poursuivre : "Nous sommes alarmés par le fait que des spéculations inexactes conduisant à des 'fake news' ont assombri l'esprit et le résultat de l'événement et ont injustement affecté le groupe de musique. Nous souhaitons féliciter Måneskin une fois de plus et leur souhaiter un grand succès". Une annonce qui est censée mettre fin au bad buzz présent sur les réseaux sociaux. Invitée au micro de RTL Soir ce lundi, Barbara Pravi a réagi à cette annonce : "Je suis ravie ! Jamais je n’aurais accepté la première place de la loose".

