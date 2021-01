Eurovision 2021 : les douze candidats pour représenter la France

Qui va représenter la France au concours de l'Eurovision 2021 ? L'artiste qui participera avec la France au concours européen de la chanson qui se tiendra en mai prochain aux Pays-Bas, sera choisi ce samedi 30 janvier lors de la soirée spéciale "Eurovision France : c'est vous qui décidez", présentée par Stéphane Bern et Laurence Boccolini. Comme en 2018 et 2019, les téléspectateurs vont pouvoir voter avec le jury pour désigner le gagnant de la compétition. Douze candidats vont devoir convaincre le public et les jurés avec Amir, Chimène Badi, Michèle Bernier, Jean-Paul Gaultier, ou encore trois anciens candidats de l'Eurovision : Marie Myriam, Natasha St-Pier et Duncan Laurence. Entre chanteurs, chanteuses, duos et groupes, voici les artistes à tenter leur chance.

Des anciens de The Voice

Certains visages sont déjà connus du public comme les deux anciens candidats de The Voice, Casanova (en 2018) et Terence James (2020) qui avait terminé demi-finaliste. L'univers de l'Eurovision n'est pas inconnu pour l'auteure-compositrice Barbara Pravi qui a coécrit les titres des deux dernières candidates à l'Eurovision Junior, Carla avec "Bim Bam Toi" et la gagnante Valentina avec "J'imagine". Benjamine de la compétition, Philippine a été sacrée disque d’or pour son titre "Always" en duo avec gavin james en 2019, et a collaboré avec Slimane, qui lui a écrit le morceau "C'est beau, c'est toi". Les téléspectateurs vont aussi découvrir Julien et Manon, en couple, qui forment "21 Juin Le Duo", Ali, Amui, Andriamad, Céphaz, Juliette Moraine, LMK et Pony X.

Par Marie Merlet