Eurovision 2021 : les gagnants au coeur d'une polémique, Stéphane Bern réagit

De nombreux Français étaient présents devant leur télévision ce samedi 22 mai pour assister au concours de l'Eurovision. Barbara Pravi, jeune chanteuse de 28 ans qui représentait la France faisait partie des favorites avec son titre "Voilà". Une aubaine pour la France qui n'a pas remporté le concours depuis 1977. Mais malheureusement, nous sommes passés à deux doigts de la victoire encore une fois. Et pour cause, Barbara Pravi a terminé deuxième. Un score on ne peut plus honorables puisque la France n'avait pas fait ce score depuis 30 ans. Le grand gagnant de cette édition est l'Italie. Le groupe de rock Måneskin a remporté l'édition haut la main mais les membres n'ont presque pas pu profiter de leur victoire.

"Il faut rester calme"

Et pour cause, Damiano David, le chanteur du groupe est accusé par certains internautes d'avoir pris de la cocaïne en plein direct. Pour prouver sa bonne fois, le chanteur a accepté de se soumettre à un test toxicologique. En attendant les résultats, Barbara Pravi qui était invitée sur le plateau de "20h30 Le Dimanche" s'est confiée sur la polémique face à Laurent Delahousse. "Déjà moi, premièrement, je m'en fiche un peu. Ce sont des choses qui ne me concernent pas. Et surtout ce qui est réel, c'est que ce sont des gens qui ont été élus et par le public et par le jury. Après, s'ils se droguent, s'ils ont mis leur slip à l'envers ou s'ils machin... Ce n'est pas mon problème."

Ce lundi 24 mai, c'est l'animateur de la cérémonie, Stéphane Bern qui a été questionné sur le sujet et sa réponse est sans appel. Pour lui, la disqualification de l'Italie donnerait une mauvaise image à la France. "On passerait pour des mauvais joueurs, je pense que ce n’est pas bien. Il faut rester calme. L’Italie était devant nous. Je veux dire, ce serait vraiment mauvais esprit de dire qu’on nous a volé la victoire" assure-t-il.

Par J.F.