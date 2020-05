Eurovision Europe Shine a Light : que prévoit la version confinée du concours ?

La pandémie de coronavirus a eu de lourdes conséquences pour le monde de la culture. Alors que de nombreux musées ont dû fermer, des tournages ont été repoussés et le concours de l’Eurovision a également été impacté. L’édition 2020 du show musical qui devait se tenir à Rotterdam aux Pays-Bas ce samedi 16 mai a été annulée. Une version confinée et sans compétition sera proposée sur France 2 dès 21h05 ce samedi 16 mai sous un format plutôt particulier et surtout inédit. "Eurovision Europe Shine a Light" c’est le nom donné à ce nouveau programme. Ainsi, le télé-crochet musical verra le jour et les 41 artistes qui auraient dû concourir en direct depuis leur pays pourront se présenter. Ensemble, ils interprèteront tous le titre "Love Shine a Light" qui a permis au groupe britannique Katrina de remporter le concours en 1997.

Un show sur France 2

En France, la soirée sera présentée par Stéphane Bern. Le représentant français Tom Leeb pourra interpréter son titre "Mon alliée". D’anciens gagnants du programme seront présents pour reprendre des classiques de l’Eurovision "d’une manière totalement originale" précise France 2. La cheffe de la délégation française à l’Eurovision, Alexandra Redde-Amiell, a confié à Télé Loisirs : "Toute la journée sera en quelque sorte un Eurovision Day sur France 2 avec de nombreuses références dans nos programmes". Puis elle ajoute, "Il y aura un préshow avec des personnalités. Je peux vous annoncer que nous aurons à nos côtés Marie Myriam, Nana Mouskouri, Angun, Madame Monsieur, Cyril Féraud, Michel Drucker, Olivier Minne, Dave…" En fin de programme la diffusion du documentaire "La Grande Histoire de l’Eurovision" est prévue toujours sur France 2.

Par Non Stop People TV