Eurovision Junior 2020 : les candidats chanteront en duplex à cause du Covid-19

En raison de la crise sanitaire liée au virus Covid-19, le concours Eurovision Junior 2020 s’adapte. Alors que l’Eurovision 2020, initialement prévu au printemps dernier, a été annulé à cause du Covid-19, les organisateurs de la version Junior ont trouvé le moyen de maintenir la cérémonie. Prévu le 29 novembre prochain, l’Eurovision Junior - retransmis sur France 2 - va tester un dispositif totalement nouveau. Alors que les représentants des pays en lice devaient se rendre à Varsovie pour participer à l’Eurovision Junior, il a été finalement décidé qu’ils concourraient en duplex depuis leur propre pays.

Même décor pour tous !

"Les restrictions de voyage et les problématiques persistantes liées à la pandémie de la Covid-19 nous contraignent à ne pas accueillir les artistes en Pologne, pour prendre part au Concours Eurovision Junior cette année", indique Martin Österdahl, superviseur exécutif des Concours Eurovision dans un communiqué publié mardi 8 septembre 2020. En revanche, les présentateurs de la cérémonie seront en studio à Varsovie, avec une équipe restreinte de techniciens. Seulement 13 pays seront de la partie contre 19 l’an passé : l'Arménie, la Biélorussie, la Géorgie, le Kazakhstan, Malte, la Pologne (pays organisateur), la Russie, la Serbie, la France, l'Espagne, les Pays-Bas, l’Ukraine, et pour la toute première fois, l'Allemagne. Ainsi, l’Irlande, la Macédoine du Nord, l’Australie, le Pays de Galles, le Portugal, l’Italie et l’Albanie ont décidé de se retirer. Afin de garantir l'équité entre les participants, tous bénéficieront des mêmes contraintes techniques et du même décor.

Par Matilde A.