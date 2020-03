Eurovision : Michael Youn prêt à représenter la France au concours

Alors que Tom Leeb se prépare pour le concours de l'Eurovision 2020, la France pourrait bien être représentée dans les prochaines années par Michael Youn. De passage sur RTL dans l'émission "On refait la télé", le comédien est revenu sur son tube "Stach Stach" en 2002, né d'une blague au lendemain de la victoire de l'Estonie à l'Eurovision 2001 : "On s'est dit : 'Mais c'est pas possible, les mecs n'écoutent pas les chansons, on peut faire pareil !' Donc on a sorti notre synthé Bontempi, on a tapé sur [le rythme préenregistré] polka, après on a fait : 'Et qu'est-ce qu'on chante là-dessus ? Kou roukoukou roukoukou stach stach ? Allez super !' Et M6 a tellement aimé qu'ils ont sorti le disque…". Michael Youn a réussi à vendre plus d'un million d'exemplaires de ce tube.

"C'est un truc que j'aimerai bien faire"

Très amusé, Michael Youn a révélé avoir essayé de se présenter ensuite à l'Eurovision : "On en avait parlé avec Nathalie André [qui était en charge des divertissements de France 2 et donc de l'Eurovision jusqu'en 2016, Ndlr], on voulait se présenter — pas à l'époque des Bratisla Boys, mais ensuite, on aurait inventé un nouveau groupe — et elle nous a dit 'Mais c'est sérieux l'Eurovision, les gars !'". Sur sa lancée, Michael Youn a révélé qu'il serait prêt à représenter aujourd'hui la France au concours de l'Eurovision : "Je n'y avais pas pensé, mais ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Avec un peu d'humour, mais de toute façon, ça ne peut pas être pire. On inventerait un groupe de metal, il y a moyen de s'amuser". Reste à voir si le souhait de Michael Youn va se réaliser dans les prochaines années.

Par Alexia Felix