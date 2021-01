Eva Darlan : ses terribles confidences sur l'inceste subi par son père et ses frères

La sortie du livre "La familia Grande" de Camille Kouchner a engendré la naissance de la triste Affaire Duhamel. Dans cet ouvrage paru le 7 janvier dernier, l'avocate de 45 ans accuse son beau-père, Olivier Duhamel, d'inceste sur son frère jumeau. Un scandale qui a secoué le monde politique et qui a permis à des centaines de victimes de libérer leur parole au sujet du tabou de l'inceste.

Alors qu'Alexandre Kouchner va porter plainte pour la première fois contre son beau-père, la comédienne Eva Darlan revient sur sa propre histoire et sur son enfance marquée par l'inceste. Dans un livre choc baptisé "Crue et nue" paru en 2012, l'actrice aperçue dans la série "Palace" avait déjà raconté sa terrible enfance. Cette semaine, dans une interview accordée au magazine Cine Tele Revue, elle signe un nouveau témoignage bouleversant.

"J'ai été victime pendant toute mon enfance et une partie de mon adolescence de l'exercice du pouvoir de mon père et de mes frères. L'atmosphère était tellement incestuelle. On me coinçait dans les couloirs, on me tripotait partout. Mon père me prenait sur ses genoux, ses mains se baladaient... Quand je prenais mon bain, il y avait toujours quelqu'un par la fenêtre du vasistas qui me regardait, qui ouvrait la porte quand j'étais aux toilettes" raconte Eva Darlan.

"Quand mon père rentrait le soir, c'était un ogre"

Des décennies après son calvaire, la comédienne de 72 ans se souvient : "Le malaise que je ressentais me disait à l'instant même que ce n'était pas normal, même quand je n'étais pas encore en âge de mettre des mots dessus. Je n'ai fait que me recroqueviller physiquement toutes les nuits sur mon corps, j'étais en boule sous les couvertures en me répétant inlassablement : mon corps est à moi. Quand mon père rentrait le soir, c'était un ogre".



Eva Darlan explique ensuite pourquoi elle a gardé le silence durant des années : "À qui parler de ça ? On ne croit pas la parole des enfants ! Ma mère n'a pas pu intervenir parce qu'elle a été abusée enfant et qu'elle était dans une sorte de déni de protection pour elle. Je ne lui en veux pas" explique-t-elle.

Une enfance et une adolescence horribles qui lui ont laissé de vives cicatrices : "Cela m'a tuée. J'ai eu horreur de mon corps, je l'ai toujours en horreur, c'est un lieu sale. Cela a détruit ma confiance en moi de manière définitive. (...) L'homme pour moi était comme les premiers que j'ai connus : un prédateur. Je n'ai rencontré que des hommes un peu déviants. Cela m'a donné une terreur de toucher mes filles. Maintenant encore, j'ai du mal à leur faire des câlins. Et pourtant, j'ai puisé ma résilience en elles, elles m'ont donné la force de me relever" a-t-elle conclu.

Par E.S.