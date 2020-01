Evelyne Dhéliat toujours "vigilante" après son cancer du sein

Evelyne Dhéliat revient de loin. En 2012, la présentatrice météo de TF1 désertait l'antenne du jour au lendemain sans que les téléspectateurs ne sachent vraiment pourquoi. En coulisses, la Miss Météo alors âgée de 65 ans combattait un cancer du sein, et expliquait ainsi à ses fans : "Comme cela arrive à beaucoup de femmes, j'ai subi une intervention chirurgicale au printemps qui m'a imposé du repos et un traitement." Absente de l'antenne pendant quelques mois, Evelyne Dhéliat n'a pas voulu s'appesantir, et a très vite retrouvé le chemin des studios de TF1. Un combat qu'elle a depuis remporté, grâce notamment au soutien de son époux, Philippe Maraninchi, décédé en 2017 : "Pendant ce combat, j'ai été très entourée par ma famille, mes amis et je l'ai pris à bras-le-corps. Je savais que j'étais entre de bonnes mains pour me soigner et surtout, j'ai très vite repris le travail" a-t-elle confié dans les colonnes de Gala.

Evelyne Dhéliat résiliente

Si elle est aujourd'hui guérie de ce cancer, Evelyne Dhéliat n'en reste pas moins sur ses gardes : "Je reste vigilante, je fais tous mes contrôles" a-t-elle confié. "La vie continue. C'est très important. Je veille sur tout, mais je ne m'écoute pas. J'avance". Pour la Miss Météo aujourd'hui âgée de 71 ans, le plus important, c'est bien de se relever et d'aller de l'avant, toujours. C'est pour cette raison qu'elle a très vite voulu reprendre ses fonctions à l'antenne de TF1 : "Cette épreuve ne m'a pas fragilisée. Et le travail m'a apporté du bien-être. Le travail, c'est la vie et le signe qu'elle continue. Cette épreuve a été une parenthèse, pas une coupure." Une jolie vision des choses !

Par Sarah M