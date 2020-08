Explosions à Beyrouth : France Télévisions soutient le Liban avec un concert caritatif

France Télévisions se mobilise pour soutenir le Liban et les habitants de Beyrouth après la double explosion au port de la capitale du pays. Cette catastrophe ce mardi 4 août a fait plus de 150 morts et 6000 blessés. Pour venir en aide au Liban plongé dans une crise économique et humanitaire sans précédent, Delphine Ernotte dont les fonctions de présidente de France Télévisions viennent d'être renouvelées, a souhaité l'organisation d'un grand concert caritatif, selon les information du Parisien. Elle s'est tournée vers le trompettiste franco-libanais Ibrahim Maalouf afin de mettre en place cet événement "pour récolter des fonds pour aider à la reconstruction du pays".

"Des artistes français et libanais" pour ce concert caritatif

"Le Liban traverse une terrible épreuve. France Télévisions est aux côtés des artistes pour organiser un grand concert de soutien et de solidarité au profit du Liban et de sa population sinistrée", a expliqué Delphine Ernotte au Parisien. "Mais au-delà de notre mission de service public, il s'agit aussi de manifester notre fraternité au peuple libanais meurtri par trop de drames", a-t-elle ajouté sur l'élan de ce soutien. "Des artistes français et libanais", ainsi que "d'autres pointures internationales", devraient participer à ce concert. Si la programmation n'est pas encore connue, "Matthieu Chedid, grand ami d'Ibrahim Maalouf, qui a également des racines libanaises", devrait être présent, tout comme Bernard Lavilliers qui avait lancé l’initiative d'un tel concert. Très touché par le drame qui a frappé sa ville natale, Mika qui vient de partager un texte poignant, pourrait aussi rejoindre cette mobilisation sans surprise. Le concert caritatif se tiendra à Paris, précise le journal, et sera diffusé en direct et en prime time sur France 2 et France Inter. La date n'a pas encore été choisie mais l’événement se déroulera cet automne après la rentrée.

Par Marie Merlet