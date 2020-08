Explosions à Beyrouth : Léa Salamé, Hapsatou Sy, Bernard Montiel...les stars réagissent

Fin d'après-midi tragique dans la capitale du Liban, Beyrouth. Vers 18 heures, heure locale, une forte explosion retentit dans le quartier du port qui se trouve en plein centre-ville. Cette dernière provoque alors un terrible incendie. 7 minutes après, une deuxième déflagration retentit, encore plus puissante qui dégage un énorme champignon et un souffle très impressionnants, à tel point que l'explosion se fera ressentir sur l'île de Chypre, à plus de 200 kilomètres. L'institut américain de géophysique a annoncé que certains capteurs avaient enregistré l'équivalence d'un séisme de 3,3 sur l'échelle de Richter.

Alors que quelques heures après l'origine était encore inconnue. Mais dans la soirée, le Premier ministre Hassan Diab a évoqué le stockage de 2 750 tonnes de nitrate d'ammonium dans un bâtiment du port. Le bilan humain s'élève, pour l'instant à 100 morts, et pas moins de 4000 blessés.

Emmanuel Macron qui interrompt ses vacances avec Brigitte Macron a annoncé qu'il allait déployer dès ce mercredi 5 août "un détachement de la sécurité civile et plusieurs tonnes de matériel sanitaire" ainsi que "des urgentistes pour renforcer les hôpitaux".

Une pluie d'hommages

Depuis ce drame, de nombreuses personnalités apportent leur soutien au peuple Libanais. C'est le cas notamment de Léa Salamé, l'ancienne chroniqueuse d'On n'est pas couché est née à Beyrouth : "Je regarde en boucle, abasourdie, depuis des heures les images de la ville où je suis née, éventrée, détruite, je regarde les rues de mon enfance balayées par l'explosion. Beyrouth est à terre ce soir, je suis loin d'elle, et j'ai le coeur brisé".

Haspatou Sy a posté une photo sur son compte Twitter sur laquelle est inscrit : "Ce soir, je pleure. Je pense fort à mes amis et prie fort pour le Liban" et a ajouté en légende : "Pensée profondément triste et émue ce soir. Toute ma solidarité au Liban". Bernard Montiel a également réagi : "J'aime le Liban.. Je suis triste pour vous.. Je pense à vous".

Mon cœur est avec Beyrouth et le Liban. Il y a 4 ans jour pour jour je me produisais à Baalbek au Liban. J’ai passé la matinée à regarder les photos de cette soirée. Je termine ma journée en regardant ces terribles images de Beyrouth qui me donnent des frissons. #beirutlebanon — MIKA (@mikasounds) August 4, 2020

Je regarde en boucle, abasourdie, depuis des heures les images de la ville où je suis née, eventrée, détruite, je regarde les rues de mon enfance balayées par l’explosion.

Beyrouth est à terre ce soir, je suis loin d’elle, et j’ai le cœur brisé. #Liban #Beyrouth pic.twitter.com/F0YMgx77nN — Léa Salamé (@LeaSalame) August 4, 2020

Par J.F.